“On veut être entendus”, une centaine de personnes rassemblées devant la Métropole de Lyon  

Ce lundi 30 septembre à 12h30, des habitants, commerçants et représentants de collectifs divers ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de "mépris" des autorités locales. Parmi les participants se trouvaient des élus tels que Jérôme Moroge, maire Pierre de d'Oullins Pierre Bénite. Pour manifester leur colère, les manifestants était munis de cornes de brume, de fumigènes et de “fausses grandes oreilles” indiquant qu’ils ne se sentent pas écoutés.

Le président de la Métropole, Bruno Bernard, n’étant pas disposé à recevoir les manifestants en ce jour de conseil métropolitain, ces derniers ont refusé d’être reçus par quatre vice-présidents. En effet, Fabien Bagnon, Emeline Baume, Laurence Boffet et Béatrice Vessiller étaient ainsi prêts à discuter avec quelques représentants du mouvement.

Une porte-parole du collectif explique : “Bruno Bernard a qualifié le mouvement de caricaturale, il est temps qu’il assume ses propos en face.”

La réunion finalement annulée a laissé place à des slogans tels que "Kohlhaas, Bagnon démission !". Christophe Cédat, propriétaire du Café 203 ajoute : “On veut être entendus. On veut de l’échange et pas cinq minutes sur un parvis dont on nous interdit l’accès.”

Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, a soutenu la mobilisation en sortant du conseil métropolitain, affirmant : “Votre réunion aujourd’hui aide à faire entendre vos idées.”

Emeline Baume, vice-présidente à la Métropole, a réagi à la mobilisation en déclarant : “Nous sommes à leurs écoutes, nous étions quatre vice-présidents à nous proposer pour les rencontrer.”