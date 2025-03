Gilles Gascon : "On se retrouvera, s'il le décide, tous derrière Jean-Michel Aulas à Lyon"

Il y a une semaine, la Métropole de Lyon adoptait son budget 2025 soumis à d'importantes coupes. "Ce budget nous emmène droit dans le mur", prédit Gilles Gascon, président du groupe LR La Métro Positive. Le maire de Saint-Priest pointe notamment du doigt le déménagement du siège du Sytral à Vaulx-en-Velin pour 43 millions d'euros : "est-ce que c'était le moment ?", s'interroge-t-il.

S'exprimant sur l'avenir du territoire, Gilles Gascon évoque aussi le cas de The Village et de sa possible ouverture dominicale : "The Village doit pouvoir ouvrir, mais certainement pas tous les dimanches.

Il faut préserver le commerce lyonnais et des premières couronnes".

A un an des élections municipales et métropolitaines, les Républicains travaillent en coulisses avec leur cheffe de file Véronique Sarselli. "Véro fait un travail exceptionnel", se félicite Gilles Gascon, qui a rencontré Jean-Michel Aulas la semaine dernière.

"On se retrouvera, s'il le décide, tous derrière Jean-Michel Aulas à Lyon. (...) Je le sens déterminé à se présenter", salue-t-il.

00:00 Budget de la Métropole

03:03 ZFE

05:16 Développement de l'agglomération

07:20 The Village

09:40 Elections de 2026

12:12 Jean-Michel Aulas

12:59 Bruno Retailleau