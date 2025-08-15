Cinq ans de participation citoyenne : la Métropole de Lyon revendique plus de 70 000 habitants impliqués dans ses projets

Depuis 2020, la collectivité a effectivement multiplié les démarches pour associer les citoyens à la construction des politiques publiques. Bilan chiffré annoncé par la Métropole cette semaine : plus de 70 000 participants – habitants, associations, commerçants, entreprises – ont pris part à quelque 140 concertations sur des projets variés, de la mobilité à la transition écologique en passant par l’aménagement urbain.
Un chiffre de participation à tempérer, puisque n'importe quelle personne pouvait s'inscrire et donner son avis en ligne. Plusieurs associations, notamment de cyclistes, avaient ainsi compris le stratagème et lançaient des appels nationaux à venir appuyer tel projet, tel scénario, en leur faveur.
Réunions publiques, ateliers thématiques, débats, consultations écrites et votes : les formats ont été diversifiés pour essayer de favoriser l’expression de tous. La collectivité souligne que ces contributions ont permis d’ajuster plusieurs projets d’envergure.
Parmi les exemples cités : la modification des horaires et des ayants droit de la Zone à Trafic Limité (ZTL), l’évolution de la gouvernance de l’eau ou encore des changements sur le tracé ou l’aménagement de certaines Voies Lyonnaises. De quoi apporter de l'eau au moulin des opposants des écologistes qui qualifient ces concertations de simulacres, où le choix n'est pas donné sur la finalité du projet mais sur des détails.
"Une nouvelle dynamique de la participation que nous avons initiée"
La plateforme jeparticipe.grandlyon.com, lancée en 2020, est devenue un point de passage central. Elle a cumulé 1,9 million de vues en cinq ans, recueilli plus de 6000 contributions écrites, environ 3000 réponses à des questionnaires et près de 500 votes en ligne.
En parallèle, de nouvelles instances ont vu le jour pour inscrire cette démarche dans la durée : l’Assemblée des usagers de l’eau, la Convention métropolitaine pour le climat, ou encore un Conseil de développement dont l’autonomie a été renforcée. Ces organes permettent de maintenir un dialogue permanent avec quelques membres de la société civile et d’impliquer directement des habitants sur des thématiques stratégiques comme la gestion de l’eau, l’adaptation au changement climatique ou les mobilités.
Pour Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de la Participation citoyenne, ces instances "incarnent notre ambition et permettent d'associer les habitants aux grandes politiques et projets métropolitains avec des méthodes plus exigeantes et transparentes. C’est une nouvelle dynamique de la participation que nous avons initiée".
Place désormais à la plus efficace des concertations citoyennes : les élections métropolitaines 2026.
Ces consultations n’ont aucune valeur, que ce soit dans la méthode de collecte ou dans l’analyse produite. Demandez à n’importe quel professionnel. Ou même à des étudiants en licence de socio par exemple.Signaler Répondre
Si ces consultations avaient réellement débouché sur les orientations désirées par les habitants, la Métropole et la municipalité n’auraient pas besoin de dépenser des sommes faramineuses et sans précédent en communication pour faire son auto-promotion !
On a aussi pu constater lors de la récente tournée du maire dans les arrondissements que G. Doucet n’était pas avare en supercheries, même en direct : comme le fait de mobiliser ses militants pour se mêler au public « lambda » de tel ou tel quartier et orienter la discussion.
Par conséquent, en l’état, ces pseudo consultations sont exactement le contraire de ce qu’elles prétendent être : elles sont l’écran de fumée démagogique qui dissimule le dogmatisme et le mépris d’une minorité envers les administrés.
Quel crédit accorder à un maire soupçonné de détournement de fonds publics ? Soupçonné d’avoir recruté le triple du nombre de collaborateurs politiques autorisés par la loi en s’affranchissant parfois (ou systématiquement ?) du garde-fou démocratique qu’est la procédure légale en matière d’emploi public, notamment la publication des offres d’emploi.
Certains ici pensent qu’une partie de ces « chargés de mission » ont sévi sur les forums de LyonMag pour faire taire agressivement les critiques. Aux frais de ces commentateurs critiques, évidemment, sinon ce serait moins drôle ! D’autre fois, la mauvaise foi, le style colérique et péremptoire ressemblaient follement à ceux de certains vice présidents 🤡
Il faut se rendre à l’évidence : ces élus sont encore moins favorables que G. Collomb à l’exercice de la démocratie !
1433000 habitants et 70000 participants, ça fait 5% de participation…..Signaler Répondre
70 000 (si c'est vrai) sur 1 307 000 habitants de la Métropole, ça fait seulement 5% qui s'intéresse un chouia à ce qu'ils font ;-)Signaler Répondre
