Politique

Cinq ans de participation citoyenne : la Métropole de Lyon revendique plus de 70 000 habitants impliqués dans ses projets

Cinq ans de participation citoyenne : la Métropole de Lyon revendique plus de 70 000 habitants impliqués dans ses projets
Cinq ans de participation citoyenne : la Métropole de Lyon revendique plus de 70 000 habitants impliqués dans ses projets - LyonMag

C'était l'un des grands objectifs des écologistes de la Métropole de Lyon : impliquer les citoyens dans leurs projets.

Depuis 2020, la collectivité a effectivement multiplié les démarches pour associer les citoyens à la construction des politiques publiques. Bilan chiffré annoncé par la Métropole cette semaine : plus de 70 000 participants – habitants, associations, commerçants, entreprises – ont pris part à quelque 140 concertations sur des projets variés, de la mobilité à la transition écologique en passant par l’aménagement urbain.

Un chiffre de participation à tempérer, puisque n'importe quelle personne pouvait s'inscrire et donner son avis en ligne. Plusieurs associations, notamment de cyclistes, avaient ainsi compris le stratagème et lançaient des appels nationaux à venir appuyer tel projet, tel scénario, en leur faveur.

Réunions publiques, ateliers thématiques, débats, consultations écrites et votes : les formats ont été diversifiés pour essayer de favoriser l’expression de tous. La collectivité souligne que ces contributions ont permis d’ajuster plusieurs projets d’envergure.

Parmi les exemples cités : la modification des horaires et des ayants droit de la Zone à Trafic Limité (ZTL), l’évolution de la gouvernance de l’eau ou encore des changements sur le tracé ou l’aménagement de certaines Voies Lyonnaises. De quoi apporter de l'eau au moulin des opposants des écologistes qui qualifient ces concertations de simulacres, où le choix n'est pas donné sur la finalité du projet mais sur des détails.

"Une nouvelle dynamique de la participation que nous avons initiée"

La plateforme jeparticipe.grandlyon.com, lancée en 2020, est devenue un point de passage central. Elle a cumulé 1,9 million de vues en cinq ans, recueilli plus de 6000 contributions écrites, environ 3000 réponses à des questionnaires et près de 500 votes en ligne.

En parallèle, de nouvelles instances ont vu le jour pour inscrire cette démarche dans la durée : l’Assemblée des usagers de l’eau, la Convention métropolitaine pour le climat, ou encore un Conseil de développement dont l’autonomie a été renforcée. Ces organes permettent de maintenir un dialogue permanent avec quelques membres de la société civile et d’impliquer directement des habitants sur des thématiques stratégiques comme la gestion de l’eau, l’adaptation au changement climatique ou les mobilités.

Pour Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de la Participation citoyenne, ces instances "incarnent notre ambition et permettent d'associer les habitants aux grandes politiques et projets métropolitains avec des méthodes plus exigeantes et transparentes. C’est une nouvelle dynamique de la participation que nous avons initiée".

Place désormais à la plus efficace des concertations citoyennes : les élections métropolitaines 2026.

Tags :

métropole de Lyon

concertation

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Gui le 15/08/2025 à 13:22

Ces minables vont dégager.

Signaler Répondre
avatar
Je les adore les droitardés le 15/08/2025 à 13:16
Ex Précisions a écrit le 15/08/2025 à 12h40

70 000 (si c'est vrai) sur 1 307 000 habitants de la Métropole, ça fait seulement 5% qui s'intéresse un chouia à ce qu'ils font ;-)
Pas de quoi être fiers.
Encore de l'autocongratulation de pastèques pour faire croire qu'ils fédèrent la population autour de leur dogme... Trump fait pareil !

Ça fait 5% selon "Ex Précisions" (le mec qui critique tout le monde, tout le temps, lorsqu'il n’est pas occupé à buller sur son croco) et les rois du clavier.
Et les autres droitardés qui en remettent une couche, eux qui considèrent que les 150 commentaires sur LM représentent les Lyonnais ou les Métropolitains dans leur ensemble. Eux qui argumentent en disant "je vois autour de moi que..."
Parler de ridicule quand soi-même on fait bien pire, c’est assez cocasse, ma foi.

Signaler Répondre
avatar
Le rasoir de Brigitte le 15/08/2025 à 13:11

Il faut se cotiser pour offrir un rasoir à M. Bernard, on dirait qu'il sort de prison…

Signaler Répondre
avatar
Et ?... le 15/08/2025 à 13:11
bienvenue au club des a écrit le 15/08/2025 à 12h20

mal rasés...

Et on fait quoi ? On les incarcèrent ? On dresse un bûcher ? On les expulse dans un pays de "barbus" ?
La profondeur de certains arguments n'a d'égal que la profondeur de leur bêtise crasse.
Je te conseille de faire une recherche sur le Net pour voir la tête de Victor Hugo, de Jean Jaurès, d'Henri IV, de Vercingétorix et tant d'autres. Eux aussi on les expulse ?

Signaler Répondre
avatar
Cinq ans de bourrage de mou le 15/08/2025 à 13:09

Ces consultations n’ont aucune valeur, que ce soit dans la méthode de collecte ou dans l’analyse produite. Demandez à n’importe quel professionnel. Ou même à des étudiants en licence de socio par exemple.

Si ces consultations avaient réellement débouché sur les orientations désirées par les habitants, la Métropole et la municipalité n’auraient pas besoin de dépenser des sommes faramineuses et sans précédent en communication pour faire son auto-promotion !

On a aussi pu constater lors de la récente tournée du maire dans les arrondissements que G. Doucet n’était pas avare en supercheries, même en direct : comme le fait de mobiliser ses militants pour se mêler au public « lambda » de tel ou tel quartier et orienter la discussion.

Par conséquent, en l’état, ces pseudo consultations sont exactement le contraire de ce qu’elles prétendent être : elles sont l’écran de fumée démagogique qui dissimule le dogmatisme et le mépris d’une minorité envers les administrés.

Quel crédit accorder à un maire soupçonné de détournement de fonds publics ? Soupçonné d’avoir recruté le triple du nombre de collaborateurs politiques autorisés par la loi en s’affranchissant parfois (ou systématiquement ?) du garde-fou démocratique qu’est la procédure légale en matière d’emploi public, notamment la publication des offres d’emploi.

Certains ici pensent qu’une partie de ces « chargés de mission » ont sévi sur les forums de LyonMag pour faire taire agressivement les critiques. Aux frais de ces commentateurs critiques, évidemment, sinon ce serait moins drôle ! D’autre fois, la mauvaise foi, le style colérique et péremptoire ressemblaient follement à ceux de certains vice présidents 🤡

Il faut se rendre à l’évidence : ces élus sont encore moins favorables que G. Collomb à l’exercice de la démocratie !

Signaler Répondre
avatar
Nono 73 le 15/08/2025 à 13:05

Bon à rien

Signaler Répondre
avatar
antoine69 le 15/08/2025 à 13:05

même pour si peu : menteurs !

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 15/08/2025 à 12:57

1433000 habitants et 70000 participants, ça fait 5% de participation…..
Le ridicule ne tue pas ! Dommage on serait débarrassés des Bernard, Bagnon et autres incapables

Signaler Répondre
avatar
ouaf ouaf le 15/08/2025 à 12:51

Laissez moi donc rire !

Signaler Répondre
avatar
Combien on quitter notre ville ? le 15/08/2025 à 12:51

Une estimation à prouvée que depuis 2/3 ans un
bon nombre de lyonnais ont quitter leur ville ! cela faisant depuis plusieurs dizaines que ce phénomènes n’était pas arrivé ..
Politique punition à payée ..

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/08/2025 à 12:40

70 000 (si c'est vrai) sur 1 307 000 habitants de la Métropole, ça fait seulement 5% qui s'intéresse un chouia à ce qu'ils font ;-)
Pas de quoi être fiers.
Encore de l'autocongratulation de pastèques pour faire croire qu'ils fédèrent la population autour de leur dogme... Trump fait pareil !

Signaler Répondre
avatar
sans oublier les tondus...j entends.. le 15/08/2025 à 12:39
bienvenue au club des a écrit le 15/08/2025 à 12h20

mal rasés...

les contribuables!!...les ceusses qui douillent pour la taxe fonciere....on s en souviendra...aux elections prochaines

Signaler Répondre
avatar
warmred le 15/08/2025 à 12:34

On vous fait participer mais notre décision est déjà prise. C’est vous qui comprenez rien, c’est pas moi qui explique mal

Signaler Répondre
avatar
Golf surfer le 15/08/2025 à 12:26

Bonjour amis lyonnais
Arrêtez de nous prendre pour des cons messieurs les bons rien
Mon souhait le plus plus cher c’est de vous dégager en 2026
Cordialement

Signaler Répondre
avatar
Injonctions idéologiques le 15/08/2025 à 12:21

Faire "participer" des citoyens à des projets et orientations imposés par les militants écolos, c'est surtout soumettre les citoyens à des injonctions qu'autre chose.

Signaler Répondre
avatar
bienvenue au club des le 15/08/2025 à 12:20

mal rasés...

Signaler Répondre
avatar
boris69 le 15/08/2025 à 12:08

Moins de 5 % de la population, leur futur résultat au municipal.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.