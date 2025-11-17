Tourisme à Lyon : les soutiens de Jean-Michel Aulas dénoncent une "chute historique" derrière l’optimisme affiché par la Métropole

Dans un communiqué diffusé ce lundi à l'occasion du conseil de la Métropole de Lyon, l'élu Pierre Chambon estime que derrière les déclarations enthousiastes de l’exécutif écologiste, "la plupart des indicateurs sont en net recul".
Alors que Bruno Bernard et OnlyLyon Tourisme évoquent un "tourisme en plein essor" et des "indicateurs records", les données issues du Baromètre Hôtelier Officiel de la Métropole brossent, selon le soutien de Jean-Michel Aulas, "une réalité nettement moins favorable".
Le nombre de nuitées mis en avant par la Métropole serait un indicateur "marginal". Le véritable signal d’alerte serait plutôt le RevPAR, revenu moyen par chambre disponible, considéré comme "l’indicateur roi" du secteur hôtelier.
Or, les chiffres seraient sans appel : le RevPAR est en baisse sur huit des neuf premiers mois de 2025, avec un recul global de –3,5% par rapport à 2024 et –5% par rapport à 2023. L’été aurait même été "particulièrement difficile", avec –6,5% en juillet, –14,5% en août, et une chute "historique" de –16% en septembre.
2024, année olympique en trompe-l’œil
Même l’année 2024, pourtant boostée par les JO, est jugée décevante : taux d’occupation –1%, RevPAR –2%. "Sans l’effet JO, la chute aurait été bien plus marquée", prévient Pierre Chambon.
Les effets se feraient aussi sentir dans la culture : musées –12% sur le visitorat depuis janvier, et banques d’accueil de l’Office de Tourisme –18%.
Pour le conseiller métropolitain, épaulé par François Gaillard, ancien directeur général d'ONLYLYON devenu soutien de Jean-Michel Aulas, la dégradation s’explique en partie par le "virage stratégique radical" opéré depuis 2021 : priorité aux clientèles de proximité, réduction des actions de promotion internationale, recentrage sur les démarches "responsables". Une rupture assumée par la Métropole écologiste mais jugée "restrictive" par ses opposants.
Lyon ferait désormais partie des exceptions négatives : alors que le RevPAR progresse à Nice (+21%), Strasbourg (+5%) ou Paris (+3%), il recule à Lyon (–5%), comme à Bordeaux (–6%), deux métropoles dirigées par des exécutifs écologistes.
Selon les premières tendances d’octobre au niveau national, la baisse du RevPAR en province (–7%) pourrait encore peser sur les résultats lyonnais.
Les soutiens de Jean-Michel Aulas affirment déjà vouloir "formuler des propositions très concrètes" dans les prochaines semaines pour "rendre à Lyon l’attractivité internationale qu’elle mérite".
Les chiffres du Ministère des Transports sont éloquents.Signaler Répondre
MARSEILLE 2019: 10 751 743 passagers
MARSEILLE 2024: 11 167 485 passagers. 2024/2019: + 12.6 %
LYON 2019: 11 739 600 passagers
LYON 2024: 10 463 678 passagers 2024/2019: - 9.9%
De 2019 à 2024, Marseille a gagné + 415 742 passagers. Dans la même période, Lyon a perdu -1 275 922 passagers
Les chiffres du Ministère démontrent bien une forte chute des passagers à l'aéroport de Saint Exupéry.
Bonjour je suis de votre avis. Le musée Gadagne : une catastrophe, c'était bien mieux avant alors que c'était vieillot. Le musée de l'imprimerie est bien mais de nombreux ouvrages avec les marques d'imprimeurs ont disparu, ils auraient pu consacrer aussi un espace pour l'explication des supports : le parchemin, et les différents type de papiers leurs fabrications et leurs qualités avec la possibilité de les toucher (il existe un livre de Pierre Seghers qui en répertorie plusieurs et qu'on peut apprécier en touchant), dans le temps il y avait exposé des bois debout sculptés en taille d'épargne : disparu . Il faudrait une carte de Lyon avec les rues et l'emplacement des officines d'imprimeurs sur laquelle pourrait être représentées toutes leurs belles marques d'imprimerie, le touriste pourrait parcourir les rues à leurs découvertes. Il conviendrait surtout que l'état cesse de subventionner autant de chaines de TV et de Radios et que notre argent serve enfin à payer les employés et les systèmes de sécurités des musées (ex :Louvre).Signaler Répondre
le musée des Tissus : fermé => appartient à la Région / fermé pour travauxSignaler Répondre
le musée des arts décoratifs = fermé => c'est le même que le Musée des Tissus : appartient à la Région / fermé pour travaux
le musée de l'Hôtel-Dieu : disparu => fermé depuis...2010 !
le musée Gadagne : dénaturé => réouvert en...2009 !
le musée de l'imprimerie : fermé => fermé pour travaux
Du coup, quel était l'objectif de votre intervention?!?!?
Les écologistes ont une vision tellement petits bras pour Lyon dans tous les domaines, le tourisme ne fait pas exception, bien au contraire.Signaler Répondre
Un raĺentissement de ha hausse de la frequentation n'est pas une baisse de la frequentation, triple buse.Signaler Répondre
Ca monte encore cette annee.
Apprend a lire, et surtout a comprendre ce que tu lis, avant de commenter.
Un point parmi d'autres :Signaler Répondre
le musée des Tissus : fermé
le musée des arts décoratifs = fermé
le musée de l'Hôtel-Dieu : disparu
le musée Gadagne : dénaturé
le musée de l'imprimerie : fermé
Sans commentaire
Aï la ça fait mal effectivement, descente vertigineuse , ils sont arrivés à détruire nos villes , notre environnement par leur imprévision et incompétence, des travaux il y en a toujours eu mais jamais en détruisant autant les infrastructures. Bravo les écolos mais au moins vous avez vos vélos, le reste c'est pas grave hein ?Signaler Répondre
Les commerces et restaurants qui ferment ne vous touchent pas on a bien constaté.
Avant d'énoncer des choses, il faut les vérifier, sinon on passe pour un mytho...Signaler Répondre
Evolution de la fréquentation de St Ex :
- 2020>2021 : + 27%
- 2021>2022 : + 89%
- 2022-2023 : + 17%
- 2023-2024 : + 5%
Source : https://www.aeroport.fr/view-statistiques/lyon-saint-exupery
Pas faux.Signaler Répondre
tu parles beaucoup pour rien dire toi..Signaler Répondre
On n'est pas au café.
L'activité de Saint-Ex. est en baisse ? Vous avez des chiffres ou c'est seulement après votre troisième pastis que cette idée vous est venue ?Signaler Répondre
Vous voudriez que la ville demande l'avis des habitants?Signaler Répondre
J'en serais ravi pour ma part.
Donc l'indicateur utilisé par la métropole serait pertinent quand ça parle d'une hausse de la fréquentation, mais celui utilisé par les équipes de JMA ne le serait pas parce qu'il y a Airbnb ?Signaler Répondre
Et si les commerçants voient leur chiffre d'affaires baisser il ne peut pas y avoir une autre cause en plus de celles que vous évoquez : moins de touristes ?
Non c'est exclusivement du aux locaux ? Parce que c'est bien connu un touriste ne dépense pas d'argent quand il est la. Donc qu'il soit la ou pas, ça n'a pas d'incidence pour les commerçants...un peu de sérieux.
Pour vous peut être.Signaler Répondre
Mais sachez qu'internet existait bien avant les pistes cyclables..
Et on peut faire un sondage rue de la ré ou Victor Hugo et demandé aux commercants si ils voudraient que la rue redevienne une double voies?
Ca serait intéressant je pense et pourtant il ya sûrement eu beaucoup de commerces qui ont du fermer à cause des travaux du métro à l'époque..
Dommage la mairie a diminuée les nuitées de AIRbnb 120 à 90 jours . Un article d'aout du Progrès indiquait déjà une importante baisse au mois de juillet Les chiffres des musées et de l'office le confirme.Signaler Répondre
N'en déplaise aux écolos qui n'aiment pas l'avion, mais ce sont bien les touristes étrangers qui font tourner l'économie. Ils ont souvent un pouvoir d'achat élevés, dorment à l'hôtel et mangent au restaurant, et achètent des produits locaux.Signaler Répondre
Le touriste de "proximité", préféré des écolos, vient la journée, mangent éventuellement au restaurant (pour certains seulement) et ne consomment pas grand chose.
Autre indicateur intéressant: l'activité de l'aéroport qui ne cesse de baisser, alors que ceux de Nice ou Marseille progressent.
Les marges bénéficiaires n'ont pas d'impact sur le chiffre d'affaire....Signaler Répondre
On sent bien que vous maîtrisez les sujets économiques.
Et si Le couple Doucet/Barnard n'a effectivement pas la possibilité de fermer ou interdire Amazon, ils ont tout à fait les moyens de renforcer leur attractivité en limitant les déplacements.
Depuis que se déplacer à et autour de Lyon est devenu une galère permanente, je ne vais plus dans les boutiques physiques et passe par internet.
Cela fait déjà des semaines que les équipes d'Aulas promettent des propositions pour dans quelques semaines.Signaler Répondre
Mis à part une bâche montée sur un immeuble par des groupuscules d'extrême droite à la gloire d'Aulas leur duce, toujours rien.
On a demandé au stagiaire de faire un article partisan, il a pondu une bouse truffée d'erreurs factuelles..Signaler Répondre
L'indicateur du tourisme dans une ville n'est pas le taux d'occupation des chambres d'hôtel, ni le Revpar.
On est en 2025, il y a un truc qui s'appelle airbnb qui concurrence sérieusement les hôtels et qui fait baisser leur taux de remplissage..
(Encore un effort, et ce "journaliste" découvrira aussi que le streaming a fait baisser le chiffre d'affaire des vidéo clubs Lyonnais. MDR)
Sinon, blague a part, il suffit de marcher dans les rues de Lyon pour voir qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans la presqu'ile ni autant de touristes dans la ville qu'en 2025
Si les commerçants ont des chiffres d'affaire en baisse, il y a trois causes simples: les travailleurs consomment moins, faute d'un salaire suffisant pour mettre de l'argent de coté, les loyers payés par les commerces sont trop élevés, ce qui rogne les marges bénéficiaires, et bien sur Amazon et Cie concurrencent le commerce traditionnel..
Hors ni Doucet ni Aulas n'ont les pouvoirs d'augmenter les salaires des Français, ni celui de forcer les propriétaires de locaux commerciaux a baisser les prix des loyers, ni celui de faire fermer Amazon..
Ni Doucet ni Aulas n'ont le pouvoir d'aider des commerçants Lyonnais en difficulté, c'est au niveau de la politique nationale et internationale que tout se joue, CQFD..
Cet article c'est jamais que du populisme électoraliste
(spoiler: LyonMag ne roule pas pour Doucet dans cette campagne, mais ça ne les dispense pas de garder un minimum d'objectivité)
Vous opposez donc votre observation (subjective par principe) à des chiffres objectifs?Signaler Répondre
Et vous osez parler de mauvaise foi?
À l’exception de l’insécurité, tout est en chute dans cette ville !Signaler Répondre
Le problème est il de dénoncer un climat insecuritaire des difficultés de circulation ou que cela se produise ?Signaler Répondre
Certaines personnes peuvent en faire l'expérience.
Le saccage est visible dans tous les secteurs !Signaler Répondre
Vivement que ces gens dégagent
A force de répéter à longueur d'interview depuis cinq ans que Lyon est devenu une zone de non-droit, un coupe gorge, que la circulation et le stationnement sont impossibles, que la violence explose.... incroyable, les touristes ne viennent plus ! Quel bande de clowns et le pire c'est que les médias sont complices à colporter toutes ces "fake-news"Signaler Répondre
La mauvaise foi a l’état purSignaler Répondre
Quiconque est observateur se rend bien compte qu’il y a énormément de touristes à Lyon
Aulas et ses partisans peuvent gagner l’election sans mentir !
Et de grâce, arrêtez de continuellement dénigrer notre belle ville à des fins politiciennes
C’est minable
rien compris à tous ces chiffres !Signaler Répondre
Vite , organiser l’arrivée du Tour de France à Bellecour…. après démontage des ombrieres laSignaler Répondre
une année chaotique à lyon !Signaler Répondre
Le tourisme a reculé et tout a progressé comme l’insécurité, le coût des stationnements, les travaux à en plus finir et la pollution générée !