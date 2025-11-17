Tourisme à Lyon : les soutiens de Jean-Michel Aulas dénoncent une "chute historique" derrière l’optimisme affiché par la Métropole

Dans un communiqué diffusé ce lundi à l'occasion du conseil de la Métropole de Lyon, l'élu Pierre Chambon estime que derrière les déclarations enthousiastes de l’exécutif écologiste, "la plupart des indicateurs sont en net recul".

Alors que Bruno Bernard et OnlyLyon Tourisme évoquent un "tourisme en plein essor" et des "indicateurs records", les données issues du Baromètre Hôtelier Officiel de la Métropole brossent, selon le soutien de Jean-Michel Aulas, "une réalité nettement moins favorable".

Le nombre de nuitées mis en avant par la Métropole serait un indicateur "marginal". Le véritable signal d’alerte serait plutôt le RevPAR, revenu moyen par chambre disponible, considéré comme "l’indicateur roi" du secteur hôtelier.

Or, les chiffres seraient sans appel : le RevPAR est en baisse sur huit des neuf premiers mois de 2025, avec un recul global de –3,5% par rapport à 2024 et –5% par rapport à 2023. L’été aurait même été "particulièrement difficile", avec –6,5% en juillet, –14,5% en août, et une chute "historique" de –16% en septembre.

2024, année olympique en trompe-l’œil

Même l’année 2024, pourtant boostée par les JO, est jugée décevante : taux d’occupation –1%, RevPAR –2%. "Sans l’effet JO, la chute aurait été bien plus marquée", prévient Pierre Chambon.

Les effets se feraient aussi sentir dans la culture : musées –12% sur le visitorat depuis janvier, et banques d’accueil de l’Office de Tourisme –18%.

Pour le conseiller métropolitain, épaulé par François Gaillard, ancien directeur général d'ONLYLYON devenu soutien de Jean-Michel Aulas, la dégradation s’explique en partie par le "virage stratégique radical" opéré depuis 2021 : priorité aux clientèles de proximité, réduction des actions de promotion internationale, recentrage sur les démarches "responsables". Une rupture assumée par la Métropole écologiste mais jugée "restrictive" par ses opposants.

Lyon ferait désormais partie des exceptions négatives : alors que le RevPAR progresse à Nice (+21%), Strasbourg (+5%) ou Paris (+3%), il recule à Lyon (–5%), comme à Bordeaux (–6%), deux métropoles dirigées par des exécutifs écologistes.

Selon les premières tendances d’octobre au niveau national, la baisse du RevPAR en province (–7%) pourrait encore peser sur les résultats lyonnais.

Les soutiens de Jean-Michel Aulas affirment déjà vouloir "formuler des propositions très concrètes" dans les prochaines semaines pour "rendre à Lyon l’attractivité internationale qu’elle mérite".