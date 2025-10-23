Sécurité

La Métropole de Lyon primée à Bruxelles pour sa politique de sécurité routière

La Métropole de Lyon a reçu à Bruxelles le prix européen de l’excellence en matière de sécurité routière 2025.

Il a été décerné par la Commission européenne via la Road Safety Charter. La collectivité a été distinguée dans la catégorie "urban" pour son programme de sécurisation des abords des collèges.

Ce dispositif, inscrit dans le Plan piéton de 25 millions d’euros adopté en 2022, vise à renforcer la sécurité des déplacements autour des établissements scolaires. Les aménagements sont pensés avec les collégiens eux-mêmes, afin de mieux répondre à leurs besoins quotidiens.

Cette distinction européenne vient couronner une politique engagée depuis plusieurs années pour rendre les rues plus sûres. Car depuis la mise en place du programme Ville 30, la Métropole enregistre une baisse de 41% du nombre d’accidents entre 2019 et 2024, selon les données de la préfecture du Rhône.

7 commentaires
ideali69 le 23/10/2025 à 15:11

Franchement, j’aimerais bien savoir combien tous ces classements à la con et complètement inutiles, nous coûtent à nous, les contribuables.

C'est moi le 23/10/2025 à 15:08
aulas vite a écrit le 23/10/2025 à 13h11

Vite vite des voitures dans les voies de bus !

Il faudra voter Sarcelli pour cela..

Aulas lui il veut que les TCL soient gratuit pour les salariés qui gagne moins de 2500€ mensuel, donc à mon avis, il laissera les voies de bus au bus, ça me semble logique.

C'est fou ça !
Moi qui ne vote pas, je connais mieux le programme que vous!
Du coup c'est peut etre pour ça que je ne vote pas d'ailleurs, je m'intéresse au programme.

jojo de la Duchère le 23/10/2025 à 14:10

De Bruxelles c'est sûrement une histoire belge

Ex Précisions le 23/10/2025 à 13:31

Juste la politique alors parce que les résultats c'est l'inverse !

aulas vite le 23/10/2025 à 13:11

Vite vite des voitures dans les voies de bus !

Il faut eclaircir le 23/10/2025 à 12:54

prix sécurité uniquement aux abords des collèges .. le reste c’est un cauchemar !

Des anti-voiture qui se décorent entre eux le 23/10/2025 à 12:54

Surtout pour faire oublier que de "sécurité", il y en a de moins en moins dans leurs villes.

Mais de cette réelle sécurité, ils préfèrent ne pas en parler, comme cette insécurité donc est amenée par l'idéologie qui les anime, et donc par leur base électorale.

Xraroc le 23/10/2025 à 12:53

PRIX EUROPÉEN DES TRVAUX À LYON et des accidents de trottinettes et vélos

Gui le 23/10/2025 à 12:52

C'est sûr qu'en supprimant les voitures il n'y a plus de questions de sécurité routière. Ils sont bête ou quoi ?

