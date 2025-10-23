La Métropole de Lyon primée à Bruxelles pour sa politique de sécurité routière

Il a été décerné par la Commission européenne via la Road Safety Charter. La collectivité a été distinguée dans la catégorie "urban" pour son programme de sécurisation des abords des collèges.

Ce dispositif, inscrit dans le Plan piéton de 25 millions d’euros adopté en 2022, vise à renforcer la sécurité des déplacements autour des établissements scolaires. Les aménagements sont pensés avec les collégiens eux-mêmes, afin de mieux répondre à leurs besoins quotidiens.

Cette distinction européenne vient couronner une politique engagée depuis plusieurs années pour rendre les rues plus sûres. Car depuis la mise en place du programme Ville 30, la Métropole enregistre une baisse de 41% du nombre d’accidents entre 2019 et 2024, selon les données de la préfecture du Rhône.