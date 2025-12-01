Politique

La Métropole de Lyon accueille le maire de Göteborg pour deux jours d’échanges sur le logement et la transition écologique

La Métropole de Lyon recevra ce lundi et mardi une délégation venue de Göteborg, conduite par son maire Aslan Akbas, pour deux journées d’échanges ciblés sur le logement, le renouvellement urbain et la transition écologique.

Cette délégation suédoise, composée de responsables du logement, des affaires sociales et des relations internationales, vient observer plusieurs dispositifs locaux et partager ses propres pratiques. Les deux villes, partenaires depuis plus de 25 ans, renforcent ainsi un lien historiquement marqué par des coopérations autour du développement durable et de l’innovation urbaine.

La délégation rencontrera notamment Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole, ainsi que plusieurs vice-présidents en charge du logement et des relations internationales.

Les représentants visiteront également le quartier de La Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite, où leur seront présentés le CoCon, hébergement temporaire en tiny houses pour femmes isolées, le Faitout, tiers-lieu d’insertion et de restauration solidaire, et la Maison du projet. Une découverte à vélo de la Part-Dieu et de la Presqu’île est également prévue.

Une coopération renforcée par des projets européens

Göteborg est reconnue comme l’une des villes européennes les plus avancées en matière d’innovation urbaine, de transition écologique et de participation citoyenne. La collaboration entre Lyon et Göteborg se structure désormais autour de projets européens tels que Reallocate (2023–2027), qui vise à transformer les rues en espaces plus verts et inclusifs et un programme City-to-City favorisant le partage de pratiques sur l’implication des jeunes dans les projets urbains.  

Ces actions donnent une dimension "très opérationnelle" au partenariat, selon la Métropole, en permettant des échanges réguliers entre équipes techniques des deux territoires.

2 commentaires
avatar
Ex Précisions le 01/12/2025 à 13:53

Ils se font une bouffe entre pastèques avant de se faire virer dans 4 mois.

avatar
Bellota le 01/12/2025 à 13:44

Et moi ce qui me gonfle c’est cette. vénération des teutons
Quand on voit l’état de l’Allemagne de Mme von der Leyen, c’est un cauchemar qu’elle impose à -presque- toute l’Europe
Alors que Bernard classe ses dossiers avant de partir
C’est ce qu’il a de mieux à faire

avatar
ça commence à bien faire le 01/12/2025 à 13:20

On commence vraiment à nous gonfler le boudin avec l'écologie !

