Aide sociale à l’enfance : la Métropole de Lyon lance un service pour soutenir les “tiers dignes de confiance”

Pour accompagner ces adultes investis dans une démarche solidaire, la Métropole de Lyon déploie depuis septembre un nouveau service dédié, confié à l’association Aurore, spécialiste de l’accompagnement social.

L’objectif : soutenir ces accueillants bénévoles dans les aspects éducatifs, administratifs et émotionnels de leur mission. Le dispositif prévoit un suivi régulier à domicile, au minimum une fois par mois, une permanence téléphonique, un lieu d’accueil physique et des temps collectifs d’échanges entre familles. L’idée est d’assurer un accompagnement de proximité afin de garantir des conditions d’accueil stables et sécurisantes pour les enfants concernés.

Ce service, opérationnel sur l’ensemble du territoire métropolitain, doit permettre d’accompagner jusqu’à 125 situations d’accueil. Son financement est assuré par la Métropole à hauteur maximale de 400 000 euros, en fonction des activités menées par l’association Aurore.

La collectivité continue parallèlement d’assurer l’évaluation des conditions d’accueil, le versement de l’indemnité d’entretien et l’organisation des visites médiatisées décidées par le juge.