La Métropole de Lyon se dote d’un Institut écocitoyen pour mieux comprendre et combattre les pollutions

C'est un nouvel organisme qui voit le jour sous l'impulsion de la Métropole de Lyon, dont l'utilité ne pourra pas être calculée immédiatement.

Face aux inquiétudes croissantes liées aux pollutions environnementales, la collectivité locale a officialisé la création de l’Institut écocitoyen du territoire lyonnais. Il doit permettre de mieux connaître, prévenir et réduire les impacts des pollutions sur la santé et l’environnement, tout en associant chercheurs, collectivités et citoyens.

Issu de plusieurs années de concertation avec des collectifs de riverains et associations locales, le projet s’inspire du modèle de l’Institut de Fos-sur-Mer. Dirigé par une gouvernance collégiale répartie en six collèges (scientifiques, associations, acteurs économiques, collectivités, praticiens de santé et travailleurs), il entend favoriser le dialogue entre science et société.

Selon le vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’Environnement Pierre Athanaze, "la Métropole agit pour mieux connaître et lutter contre les pollutions qui touchent notre territoire. Avec la création de cet Institut, elle renforce les moyens d’agir concrètement, aux côtés des scientifiques et des citoyens, pour protéger la santé des habitants et améliorer la qualité de notre environnement".

Les prochaines étapes prévoient, d’ici la fin de l’année, la publication des statuts au Journal officiel puis la désignation d’un conseil d’administration. Début 2026, l’Institut recrutera son équipe de direction et établira son premier programme d’actions, centré sur la production de données scientifiques, la transparence et la sensibilisation du public.

métropole de Lyon

