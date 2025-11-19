Tourisme à Lyon : la guerre des chiffres

Le conseiller métropolitain et l'ancien directeur d'ONLYLYON, passés dans le camp de Jean-Michel Aulas, avaient ainsi critiqué la communication officielle mettant en avant des "indicateurs records".

Car selon eux, les données issues du Baromètre Hôtelier Officiel de la Métropole brossent "une réalité nettement moins favorable". Notamment le fameux RevPAR, revenu moyen par chambre disponible, considéré comme "l’indicateur roi" du secteur hôtelier, en baisse sur huit des neuf premiers mois de 2025, avec un recul global de –3,5% par rapport à 2024 et –5% par rapport à 2023.

Mais du côté de la Métropole de Lyon, on revendique pourtant un RevPar moyen "en hausse en 2025". Il était de 59,7 euros en janvier 2024, et de 82,6 euros en janvier 2025, soit une hausse de 38,4%.

"Si on regarde le RevPAR sur le temps long : En 2019, juste avant le Covid, Lyon affichait un RevPAR de 62,7 euros. En 2024, nous sommes à 79,8 euros. Cela représente plus de +25% de hausse par rapport à la dernière année "normale" d’avant crise. Les années 2023 et 2024 restent, de très loin, au-dessus de tous les niveaux d’avant mandat. Mais l'opposition ne commentent pas ces chiffres (curieusement)", martèle même le président écologiste Bruno Bernard.

Quant aux nuitées, la Métropole rappelle que 2019 avait été une année record, et que 2024 est en progression de 11% par rapport à 2019.

Difficile pour le grand public d'y voir clair dans cette vague de chiffres et de termes. Reste que les professionnels ne sont pas contents. Mais comme les commerçants lyonnais, l'ont-ils déjà été ?