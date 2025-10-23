De faux agents de la Métropole de Lyon ciblent les personnes âgées : prudence !

Ce jeudi, la Métropole de Lyon prévient les habitants de l'agglomération après qu’une personne se soit frauduleusement fait passer pour une infirmière de la collectivité afin de pénétrer au domicile d’une personne âgée et lui dérober des effets personnels. Une plainte a été déposée et un signalement transmis au procureur de la République pour usurpation de fonctions publiques.

La collectivité rappelle que ses agents n’interviennent jamais sans rendez-vous préalable, fixé et confirmé par des canaux officiels comme un courrier, un appel ou un message des services concernés.

Les autorités appellent les citoyens, notamment les seniors, à la plus grande prudence : ne laisser entrer personne sans vérification, demander la présentation d’une carte professionnelle et contacter la Métropole au 04 78 63 40 00 ou les forces de l’ordre en cas de doute.

Cette alerte vise à prévenir de nouvelles escroqueries visant les personnes vulnérables sur le territoire lyonnais.