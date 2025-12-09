Bernard Lagache : "Le bilan du mandat de la Métropole de Lyon par le Pacte Civique"

Le Pacte Civique, association qui a réalisé un bilan du mandat de la Métropole de Lyon, dévoile les résultats, classés par grandes thématiques.
"On n'a émis que des drapeaux verts et jaunes, 18 de chaque. C'est un bilan plutôt positif", note Bernard Lagache.
Par exemple sur les mobilités, il y a un drapeau vert pour les promesses tenues et la prise en compte du long terme. Mais un drapeau jaune sur la méthode. "C'est une Métropole de plein exercice qui considère qu'elle a les compétences et la légitimité. Mais cette légitimité se heurte à celles des maires", poursuit-il.
Sur le logement, le Pacte Civique note qu'"il y a une volonté de faire des choses. Mais la Métropole s'est heurtée à la crise du logement, l'augmentation du prix des matériaux et du taux d'emprunt..."
Drapeau jaune pour la culture, le bilan de l'association estimant que "la politique métropolitaine s'est surtout alliée à celles de la Ville de Lyon et de Villeurbanne".
00:00 Pacte civique
01:17 Méthodologie du bilan
01:54 Promesses tenues ?
02:45 Politiques de solidarité
04:51 Mobilités
05:56 Logement
07:06 Culture
08:19 Gestion des déchets
09:31 Régie publique de l'eau
11:00 Bilan final
11:29 Campagne 2026
Sauf que cette analyse qui se présente comme neutre et objective est réalisée par quelqu'un qui est connu pour son engagement à gauche.Signaler Répondre
Je suis certain qu'il y a plein de petits de drapeaux de toutes les couleurs dans le salon de ce monsieur ;-)Signaler Répondre
Analyse intéressante, de son point de vue, pour les déchets il n'est pas aller assez sur le terrain notamment pour le compost...
à étendre aux autres collectivités au suffrage direct : État, Région, Département, Communes...Signaler Répondre