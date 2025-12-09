Bernard Lagache : "Le bilan du mandat de la Métropole de Lyon par le Pacte Civique"

Le Pacte Civique, association qui a réalisé un bilan du mandat de la Métropole de Lyon, dévoile les résultats, classés par grandes thématiques.

"On n'a émis que des drapeaux verts et jaunes, 18 de chaque. C'est un bilan plutôt positif", note Bernard Lagache.

Par exemple sur les mobilités, il y a un drapeau vert pour les promesses tenues et la prise en compte du long terme. Mais un drapeau jaune sur la méthode. "C'est une Métropole de plein exercice qui considère qu'elle a les compétences et la légitimité. Mais cette légitimité se heurte à celles des maires", poursuit-il.

Sur le logement, le Pacte Civique note qu'"il y a une volonté de faire des choses. Mais la Métropole s'est heurtée à la crise du logement, l'augmentation du prix des matériaux et du taux d'emprunt..."

Drapeau jaune pour la culture, le bilan de l'association estimant que "la politique métropolitaine s'est surtout alliée à celles de la Ville de Lyon et de Villeurbanne".

00:00 Pacte civique

01:17 Méthodologie du bilan

01:54 Promesses tenues ?

02:45 Politiques de solidarité

04:51 Mobilités

05:56 Logement

07:06 Culture

08:19 Gestion des déchets

09:31 Régie publique de l'eau

11:00 Bilan final

11:29 Campagne 2026