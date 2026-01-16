Thomas Rudigoz : "Jean-Michel Aulas veut donner plus de pouvoirs aux maires d'arrondissement"

Thomas Rudigoz redeviendra-t-il maire du 5e arrondissement, poste occupé entre 2014 et 2017 ? L'ancien député le promet, il ne brigue pas d'autre poste en mairie centrale auprès de Jean-Michel Aulas. "Il souhaite donner plus de pouvoirs, de compétences et de moyens aux maires d'arrondissement, travailler avec eux en proximité pour la définition de politiques appliquées à l'échelle de la ville", précise Thomas Rudigoz.

La tête de liste dans le 5e arrondissement salue le projet de mégatunnel sous Fourvière. "Ça fait des dizaines d'années qu'on n'en peut plus à Lyon d'avoir un tel tunnel, de tels bouchons et une telle pollution", poursuit-il.

Sur la composition de Coeur Lyonnais, avec des Républicains qui porteront peut-être en cours de mandat l'union des droites, Thomas Rudigoz botte en touche : "On retrouve un vrai dialogue, une confiance des Lyonnais. Je le constate tous les jours sur le terrain. Il faut laisser les questions nationales en dehors".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Maire d'arrondissement

01:52 ZTL

03:54 Plan piéton

05:18 Mégatunnel

10:18 Faire alliance avec la droite