Municipales à Lyon : ils seront finalement 9 candidats !

Vous n'en avez vu que quatre au débat de BFM-TV, ils seront en réalité neuf. La préfecture du Rhône a pris un arrêté pour établir le nombre de listes déposées jusqu'à jeudi 26 février pour le scrutin des municipales.

Et à Lyon, neuf candidats viseront la mairie centrale, contre huit attendus.

Sans surprise, Jean-Michel Aulas (Coeur lyonnais), Grégory Doucet (union de la gauche), Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), Alexandre Dupalais (UDR-RN), Nathalie Perrin-Gilbert (DVG) et Georges Képénékian (DVG) sont présents.

Tout comme Delphine Briday (LO) et Raphaëlle Mizony (NPA). La neuvième liste intitulée "Lyon pour les travailleurs" est portée par Michaël Jouteux, membre du Parti des Travailleurs, militant notamment pour la réquisition des logements vides.

Annoncés un temps candidats, parfois même testés par certains instituts de sondage, Baptiste Jacquet et Nizar Touihri ont échoué à constituer une liste pour la mairie centrale.

La campagne électorale officielle débutera lundi 2 mars. Les affiches électorales seront installées sur des panneaux selon un ordre déterminé par tirage au sort public, organisé dans les locaux de la préfecture et des sous-préfectures.

L'arrêté préfectoral a ainsi permis de déterminer l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux lyonnais.

L'ordre est le suivant : Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, Georges Képénékian, Delphine Briday, Michaël Jouteux, Alexandre Dupalais, Anaïs Belouassa-Cherifi, Nathalie Perrin-Gilbert et Raphaëlle Mizony.