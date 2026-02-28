Politique

L’UNEF Lyon veut dissoudre le collectif Némésis : “Nos universités resteront antifascistes”

Le syndicat étudiant l'UNEF Lyon appelle à dissoudre Némésis, qu’il accuse de détourner les luttes féministes pour promouvoir un agenda identitaire et d’extrême droite.

Suite à la mort de Quentin Deranque le 12 février dernier, l’antenne lyonnaise de l’UNEF demande l’interdiction du collectif Némésis. Selon le syndicat, cette organisation se revendique de la défense des droits des femmes mais “instrumentalise la cause féministe pour diffuser une idéologie identitaire, raciste et islamophobe”.

L’UNEF affirme que le collectif entretiendrait des liens avec “des militants et organisations néofascistes notamment lyonnaises”, citant explicitement l’Action française, La Cocarde étudiante et l’UNI.

Le syndicat mentionne aussi Sinisha Milinov, “ancien membre de la Cocarde Lyon”, condamné en 2024 “à de la prison ferme pour une agression raciste avec une arme blanche”.

Il dénonce par ailleurs une tactique de provocation lors d’événements militants, accusant Némésis de venir “chercher la confrontation”. Le communiqué évoque également une coopération avec des groupuscules “identitaires, néo-nazis et violents”, le collectif servant “d’appâts” afin d’attirer des militants antifascistes et pouvoir ensuite “les tabasser régulièrement en surnombre”.

Enfin, l’UNEF estime que le groupe, “implanté à Lyon”, cherche à “s’implanter durablement dans les établissements d’Enseignement supérieur, notamment à l’UCLY”. Le syndicat appelle à “faire front commun” pour empêcher que les universités deviennent des “terrains de conquête pour l’extrême droite”.

L’UNEF atteste son propos : les universités “sont et resteront antifascistes”.

Par comparaison en mai 2025, l’UNEF avait soutenu la Jeune Garde et Urgence Palestine, déjà menacés de dissolution pour des faits de violence, et ce bien avant le meurtre de Quentin Deranque.

JKL69400 le 28/02/2026 à 12:06

Des nouvelles du scooter ? Avec une plaque d'immatriculation relevée, ça a dû aller assez vite pour identifier le proprio , non?

