Un radar nouvelle génération installé quai Gailleton à Lyon : découvrez sa particularité

Un équipement de contrôle routier plus performant vient d’être mis en service dans le centre de Lyon afin de renforcer la surveillance des automobilistes.

Les conducteurs circulant en Presqu’île ont peut-être aperçu un changement le long du quai du Docteur Gailleton, dans le 2e arrondissement de Lyon.

À proximité de l’aire de covoiturage, sur cette voie limitée à 50 km/h en direction de la Confluence, un radar nouvelle génération a remplacé l’ancien dispositif en place depuis plusieurs années.

Ce radar succède à l'appareil classique afin d’intégrer une technologie plus performante. Doté d’un flash infrarouge invisible, il peut repérer à la fois les excès de vitesse et les franchissements de feu rouge.

À noter également que cette semaine, les autorités chargées de la sécurité routière ont indiqué que tout véhicule contrôlé à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée est désormais automatiquement soumis à une vérification de sa situation d’assurance.

