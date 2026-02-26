Un radar nouvelle génération installé quai Gailleton à Lyon : découvrez sa particularité

Les conducteurs circulant en Presqu’île ont peut-être aperçu un changement le long du quai du Docteur Gailleton, dans le 2e arrondissement de Lyon.

À proximité de l’aire de covoiturage, sur cette voie limitée à 50 km/h en direction de la Confluence, un radar nouvelle génération a remplacé l’ancien dispositif en place depuis plusieurs années.

Ce radar succède à l'appareil classique afin d’intégrer une technologie plus performante. Doté d’un flash infrarouge invisible, il peut repérer à la fois les excès de vitesse et les franchissements de feu rouge.

À noter également que cette semaine, les autorités chargées de la sécurité routière ont indiqué que tout véhicule contrôlé à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée est désormais automatiquement soumis à une vérification de sa situation d’assurance.