Ces radars de covoiturages tournent 24h/24… et rapportent gros à la Métropole de Lyon

Depuis leur mise en service le 12 juillet 2024, les radars de covoiturage implantés sur la M6 et la M7 ont donné lieu à 5 743 amendes rapporte nos confrères du Progrès.
Le chiffre, arrêté après près d’un an et demi de fonctionnement, confirme que les contrôles sont bien effectifs sur ces deux axes structurants de l’agglomération lyonnaise.
Contrairement à d’autres grandes villes, les voies réservées au covoiturage sur la M6 et la M7 ne sont pas limitées aux heures de pointe. À Lyon, le dispositif est actif en continu (24h/24 et 7j/7), de jour comme de nuit, toute la semaine, sauf en cas d’accident ou d’incident majeur.
Un choix assumé par la majorité écologiste de la Métropole de Lyon, qui entend lutter contre l’autosolisme et encourager le covoiturage sur ces 16 kilomètres de voies dites "VR + 2" (hors tunnel sous Fourvière).
Des recettes bien réelles pour la Métropole
Si le volume d’amendes reste modéré comparé à un radar automatique de vitesse – qui peut enregistrer en moyenne près de 14 000 flashs par an –, le dispositif lyonnais n’est pas sans impact financier.
Avec une contravention fixée à 135 euros, les 5 743 procès-verbaux représentent plus de 770 000 euros récupérés en 18 mois. Une somme loin d’être anodine pour la Métropole, même si le radar de covoiturage est officiellement présenté avant tout comme un outil dissuasif.
Comment fonctionnent ces radars ? Les voies réservées sont identifiables grâce à un losange blanc lumineux. La file de gauche est accessible aux véhicules transportant au moins deux personnes (voitures comme motos), ainsi qu’aux taxis, véhicules de secours, certains bus et véhicules électriques munis d’une vignette Crit’Air 0.
Les radars utilisent des caméras infrarouges capables de détecter la présence de silhouettes humaines sans identifier les occupants. Les images sont ensuite analysées puis validées par la police municipale de Lyon avant l’envoi du procès-verbal.
En complément, les forces de l’ordre, peuvent aussi procéder à des contrôles et verbaliser directement les conducteurs circulant seuls sur la voie réservée.
Les commentaires postés depuis ton smartphone fabriqué dans au moins 5 pays différents, à l'empreinte carbone ++, et qui épuisent des ressources rares, ça ne semble pas te déranger.Signaler Répondre
Encore une fois, c'est l'écologie vue par le petit bout de la lorgnette, l'esprit étriqué..
L'écologie ne se limite pas aux voitures mais c'est un tout y compris dans notre mode de vie quotidien... Et je m'arrête là, je pourrais parler des vêtements que tu achètes ou des Uber ou Amazon que tu dois utiliser....alors le donneur de leçon va faire comme la marmotte : hiberner en attendant le 22/3. La chute va être terrible ...
24 h sur 24 et 7 jours sur 7, de même pour la ZFE, contrairement à de grandes villes comme Paris ou Grenoble.Signaler Répondre
l’exemple même de l’écologie dogmatique et punitive ! espérons que nous allons être débarrassés de ces khmers verts rapidementSignaler Répondre
Si dans le programme de tes potes du fnSignaler Répondre
Une voie en moins pour répartir et diluer le flux : plus de bouchon, plus de pollution.Signaler Répondre
L'aveuglement idéologique au point d'une contre-productivité aussi évidente...
Je pense que les gens qui sont vraiment écologistes dans l'âme feront meilleur affaire de voter pour d'autres partis politiques...
Ils sont beaux nos bagnolards, toujours à vouloir contourner la loi, comme la racaille des cités !Signaler Répondre
Mais bon, tant qu'ils sont d'accord pour cotiser aux Bonnes Œuvres de Sainte Bagnole, ne boudons pas notre plaisir, 770 000 balles quand même.
Banditisme organisé par les écolos.Signaler Répondre
Ce n'est pas une loi votée par les députés.
Ce n'est pas l'état qui ramasse un max dans tous types de PV ?Signaler Répondre
Vivement que Bernard parte et espérons que celle ou celui qui le remplacera fera sauter ces voies. Je ne l'ai vu dans aucun programme jusqu'à présent.
Il est certain qu'à 3 heures du mat', il est essentiel de bien rouler dans la bonne voie...Signaler Répondre
Les écolos ont vraiment un problème maladif avec les voitures.
A partir du 23 mars, ils auront du temps pour consulter des spécialistes qui les aideront à soigner leur phobie.
L'écologie punitive façon EELV.....Signaler Répondre
Heureusement plus que 35 jours....