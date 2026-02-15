Ces radars de covoiturages tournent 24h/24… et rapportent gros à la Métropole de Lyon

Depuis leur mise en service le 12 juillet 2024, les radars de covoiturage implantés sur la M6 et la M7 ont donné lieu à 5 743 amendes rapporte nos confrères du Progrès.

Le chiffre, arrêté après près d’un an et demi de fonctionnement, confirme que les contrôles sont bien effectifs sur ces deux axes structurants de l’agglomération lyonnaise.

Contrairement à d’autres grandes villes, les voies réservées au covoiturage sur la M6 et la M7 ne sont pas limitées aux heures de pointe. À Lyon, le dispositif est actif en continu (24h/24 et 7j/7), de jour comme de nuit, toute la semaine, sauf en cas d’accident ou d’incident majeur.

Un choix assumé par la majorité écologiste de la Métropole de Lyon, qui entend lutter contre l’autosolisme et encourager le covoiturage sur ces 16 kilomètres de voies dites "VR + 2" (hors tunnel sous Fourvière).

Des recettes bien réelles pour la Métropole

Si le volume d’amendes reste modéré comparé à un radar automatique de vitesse – qui peut enregistrer en moyenne près de 14 000 flashs par an –, le dispositif lyonnais n’est pas sans impact financier.

Avec une contravention fixée à 135 euros, les 5 743 procès-verbaux représentent plus de 770 000 euros récupérés en 18 mois. Une somme loin d’être anodine pour la Métropole, même si le radar de covoiturage est officiellement présenté avant tout comme un outil dissuasif.

Comment fonctionnent ces radars ? Les voies réservées sont identifiables grâce à un losange blanc lumineux. La file de gauche est accessible aux véhicules transportant au moins deux personnes (voitures comme motos), ainsi qu’aux taxis, véhicules de secours, certains bus et véhicules électriques munis d’une vignette Crit’Air 0.

Les radars utilisent des caméras infrarouges capables de détecter la présence de silhouettes humaines sans identifier les occupants. Les images sont ensuite analysées puis validées par la police municipale de Lyon avant l’envoi du procès-verbal.

En complément, les forces de l’ordre, peuvent aussi procéder à des contrôles et verbaliser directement les conducteurs circulant seuls sur la voie réservée.