Transports

Ces radars de covoiturages tournent 24h/24… et rapportent gros à la Métropole de Lyon

Ces radars de covoiturages tournent 24h/24… et rapportent gros à la Métropole de Lyon
Ces radars de covoiturages tournent 24h/24… et rapportent gros à la Métropole de Lyon - LyonMag

La verbalisation systématique a débuté à la fin du mois de juillet 2024.

Depuis leur mise en service le 12 juillet 2024, les radars de covoiturage implantés sur la M6 et la M7 ont donné lieu à 5 743 amendes rapporte nos confrères du Progrès

Le chiffre, arrêté après près d’un an et demi de fonctionnement, confirme que les contrôles sont bien effectifs sur ces deux axes structurants de l’agglomération lyonnaise.

Contrairement à d’autres grandes villes, les voies réservées au covoiturage sur la M6 et la M7 ne sont pas limitées aux heures de pointe. À Lyon, le dispositif est actif en continu (24h/24 et 7j/7), de jour comme de nuit, toute la semaine, sauf en cas d’accident ou d’incident majeur.

Un choix assumé par la majorité écologiste de la Métropole de Lyon, qui entend lutter contre l’autosolisme et encourager le covoiturage sur ces 16 kilomètres de voies dites "VR + 2" (hors tunnel sous Fourvière).

Des recettes bien réelles pour la Métropole

Si le volume d’amendes reste modéré comparé à un radar automatique de vitesse – qui peut enregistrer en moyenne près de 14 000 flashs par an –, le dispositif lyonnais n’est pas sans impact financier.

Avec une contravention fixée à 135 euros, les 5 743 procès-verbaux représentent plus de 770 000 euros récupérés en 18 mois. Une somme loin d’être anodine pour la Métropole, même si le radar de covoiturage est officiellement présenté avant tout comme un outil dissuasif.

Comment fonctionnent ces radars ? Les voies réservées sont identifiables grâce à un losange blanc lumineux. La file de gauche est accessible aux véhicules transportant au moins deux personnes (voitures comme motos), ainsi qu’aux taxis, véhicules de secours, certains bus et véhicules électriques munis d’une vignette Crit’Air 0.

Les radars utilisent des caméras infrarouges capables de détecter la présence de silhouettes humaines sans identifier les occupants. Les images sont ensuite analysées puis validées par la police municipale de Lyon avant l’envoi du procès-verbal.

En complément, les forces de l’ordre, peuvent aussi procéder à des contrôles et verbaliser directement les conducteurs circulant seuls sur la voie réservée.

Tags :

radar covoiturage

covoiturage

radar

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Cirrus M le 15/02/2026 à 15:41
Un grand merci aux contributeurs bénévoles a écrit le 15/02/2026 à 14h48

Ils sont beaux nos bagnolards, toujours à vouloir contourner la loi, comme la racaille des cités !
Mais bon, tant qu'ils sont d'accord pour cotiser aux Bonnes Œuvres de Sainte Bagnole, ne boudons pas notre plaisir, 770 000 balles quand même.

Les commentaires postés depuis ton smartphone fabriqué dans au moins 5 pays différents, à l'empreinte carbone ++, et qui épuisent des ressources rares, ça ne semble pas te déranger.
Encore une fois, c'est l'écologie vue par le petit bout de la lorgnette, l'esprit étriqué..
L'écologie ne se limite pas aux voitures mais c'est un tout y compris dans notre mode de vie quotidien... Et je m'arrête là, je pourrais parler des vêtements que tu achètes ou des Uber ou Amazon que tu dois utiliser....alors le donneur de leçon va faire comme la marmotte : hiberner en attendant le 22/3. La chute va être terrible ...

Signaler Répondre
avatar
1789 le 15/02/2026 à 15:30

24 h sur 24 et 7 jours sur 7, de même pour la ZFE, contrairement à de grandes villes comme Paris ou Grenoble.

Signaler Répondre
avatar
lxhu le 15/02/2026 à 15:10

l’exemple même de l’écologie dogmatique et punitive ! espérons que nous allons être débarrassés de ces khmers verts rapidement

Signaler Répondre
avatar
Si si le 15/02/2026 à 14:52
Ex Précisions a écrit le 15/02/2026 à 14h28

Ce n'est pas l'état qui ramasse un max dans tous types de PV ?
Vivement que Bernard parte et espérons que celle ou celui qui le remplacera fera sauter ces voies. Je ne l'ai vu dans aucun programme jusqu'à présent.

Si dans le programme de tes potes du fn

Signaler Répondre
avatar
Ils aiment bien les bouchons, les Ecologistes le 15/02/2026 à 14:50

Une voie en moins pour répartir et diluer le flux : plus de bouchon, plus de pollution.

L'aveuglement idéologique au point d'une contre-productivité aussi évidente...

Je pense que les gens qui sont vraiment écologistes dans l'âme feront meilleur affaire de voter pour d'autres partis politiques...

Signaler Répondre
avatar
Un grand merci aux contributeurs bénévoles le 15/02/2026 à 14:48

Ils sont beaux nos bagnolards, toujours à vouloir contourner la loi, comme la racaille des cités !
Mais bon, tant qu'ils sont d'accord pour cotiser aux Bonnes Œuvres de Sainte Bagnole, ne boudons pas notre plaisir, 770 000 balles quand même.

Signaler Répondre
avatar
gab le 15/02/2026 à 14:29

Banditisme organisé par les écolos.
Ce n'est pas une loi votée par les députés.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/02/2026 à 14:28

Ce n'est pas l'état qui ramasse un max dans tous types de PV ?
Vivement que Bernard parte et espérons que celle ou celui qui le remplacera fera sauter ces voies. Je ne l'ai vu dans aucun programme jusqu'à présent.

Signaler Répondre
avatar
Nuit le 15/02/2026 à 14:27

Il est certain qu'à 3 heures du mat', il est essentiel de bien rouler dans la bonne voie...
Les écolos ont vraiment un problème maladif avec les voitures.
A partir du 23 mars, ils auront du temps pour consulter des spécialistes qui les aideront à soigner leur phobie.

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 15/02/2026 à 14:18

L'écologie punitive façon EELV.....
Heureusement plus que 35 jours....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.