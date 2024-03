Vélo'v et TCL gratuits pendant des mois : la Métropole de Lyon vous paye quatre alternatives à la voiture individuelle

Dès le mois d'avril, la collectivité lancera Découverte Mobilités, un dispositif estimé à 2 millions d'euros dont 960 000 sont couverts par l'Etat via le Fonds vert et qui doit permettre aux Grands Lyonnais de tester gratuitement quatre services publics de mobilités alternatifs à la bagnole.

Découverte Mobilités permettra ainsi de s'abonner gratuitement au réseau TCL pendant 3 mois, au service d'autopartage Citiz avec 75 euros de crédits offerts pendant la même durée, à Vélo'v durant 1 an ou d'utiliser pendant 3 mois le service de covoiturage En Covoit'.

Attention, il y a évidemment des conditions qui feront que ceux qui payent gentiment depuis des années ne feront pas partie du deal proposé par les écologistes.

"Ouverte à tous les Grands-lyonnais de plus de 18 ans, Découvertes Mobilités s’adresse en particulier aux propriétaires de véhicules Crit’Air 5, 4 ou non classé, ainsi qu’aux nouveaux arrivants. Deux conditions : résider sur le territoire métropolitain et ne pas être déjà abonné au service (ni l’avoir été durant les 36 derniers mois). Chaque proposition est indépendante : si le demandeur est ou a été abonné à l’un des services, il peut toutefois profiter de l’offre pour les autres services", précise la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Pour Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole chargé des Transports, il faut "pouvoir tester avant de choisir".

Les modalités d'inscriptions gratuites ne sont pas encore connues, il reste encore quelques semaines aux équipes de la Métropole pour travailler sur le dossier.

Reste à savoir combien de Grands Lyonnais feront la transition durablement après avoir profité de ces mobilités douces aux frais de la collectivité pendant des mois.