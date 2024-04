"Si vous avez des questions à poser, écrivez à mon secrétariat" : le président de la Métropole de Lyon excite son opposition

A désormais deux ans de l'élection municipale (et peut-être de la métropolitaine), les collectivités dirigées par Grégory Doucet et Bruno Bernard semblent moins enclines à perdre du temps pour avoir du concret à montrer aux électeurs pour être réélus.

Pour le président de la Métropole de Lyon, dont la capacité de dialogue et de transparence vis-à-vis de l'opposition a toujours été critiquée, cela donne désormais des commissions permanentes et des conseils métropolitains où les questions des élus sont systématiquement éludées.

Ce fut encore le cas ce lundi matin en commission permanente comme le dénonce le groupe LR La Métro Positive, avec "139 dossiers expédiés en 40 minutes et aucune réponse aux 7 interventions des groupes politiques".

"Bruno Bernard a décidé d’agir avec un credo simple : pas de temps pour la démocratie locale concrétisé par l’absence totale de réponses aux interventions des élus avec cette argumentation imparable : 'Ce n’est pas le lieu en commission permanente ni en Conseil de la Métropole pour répondre aux interventions des conseillers métropolitains. Si vous avez des questions à poser écrivez à mon secrétariat'. Bruno Bernard se meut en inventeur de la simplification politique. Grâce à lui, plus de temps perdu à discuter sur les rapports de la Métropole : il décide seul. Grâce à lui, plus de temps perdu à échanger avec les élus de la Métropole : il décide seul. Grâce à lui, plus de temps perdu à informer les habitants de la Métropole : il décide seul", s'offusque le groupe présidé par le maire de Caluire-et-Cuire Philippe Cochet.