France-Colombie : arnaque aux Colombiens dans les TCL ?

Affluence et ambiance

On peut voir le verre à moitié vide et regretter que le stade n’ait été que partiellement rempli (35 000 spectatrices et spectateurs) pour un événement qui aurait sûrement attiré plus de monde en football masculin. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein en soulignant que le précédent record d’affluence (33 000 spectatrices et spectateurs pour le match amical France-Allemagne de cette année dans la même enceinte) a été battu. Rappelons que le Groupama Stadium peut contenir plus de 59 000 personnes.

L’ambiance était au rendez-vous, notamment dans les virages. Les drapeaux et maillots bleu-blanc-rouge n’étaient pas les seuls à illuminer la soirée lyonnaise. Le jaune, lui aussi, s'était invité à la fête. Il ne s’agissait pas du soleil, malgré une journée radieuse sur la capitale des Gaules, mais bien des couleurs éclatantes de la Colombie. Contrairement au football masculin où cela est trop souvent impossible, on pouvait mélanger sans hostilité les supportrices et supporters des deux camps dans la fraternité et les mêmes tribunes. Et je pouvais, avec mon invitée vêtue aux couleurs du pays de Gabriel Garcia Marquez et Karol G, arborer mon maillot, celui de Victor Hugo et Imany.

Performance sportive

Une mi-temps dominée par les Tricolores a été suivie par un jeu bien plus offensif des Colombiennes en seconde mi-temps. L’équipe de France n’a finalement gagné que de peu, et les joueuses colombiennes allaient, contrairement aux Françaises, se mêler à leur public.

Problèmes de transport: le hic

Mais il y a un gros hic : les transports. Certes, les TCL étaient affectés par un mouvement de grève. On peut discuter de l’opportunité de cesser le travail alors que notre ville attire un événement mondial, ou se dire que c’est justement là que le rapport de force pour se faire entendre est le plus fort. On aimerait d’ailleurs savoir quelles sont les revendications liées à cette grève, tant elles ont été mal communiquées ou alors mal reprises médiatiquement.

En conséquence, il y avait des bus relais pour relier Vaulx-en-Velin La Soie au Groupama Stadium. Mais aussi, au moins à l’aller, des trams (au retour par contre, les seuls trams rentraient directement à Part-Dieu).

Désinformation et chaos

Et c’est là que le bas blesse : des agents TCL (ou employés pour l’occasion) présents expliquaient à l’aller aux supporters, surtout aux Colombiennes et Colombiens, moins familiers avec le Groupama Stadium, que le tram (qui arrive juste en face du stade) est situé loin du stade. Et que le bus (qui arrive en fait bien plus loin, on le verra à l’usage) est bien plus pratique même s’il coûte 5 euros.

Le souci, c’est que, malgré un aller finalement plutôt bien géré, même si l’affirmation de proximité plus grande avec le stade était fausse, le retour a été une catastrophe. Il n’y avait pas du tout assez de bus prévus pour revenir à La Soie. La queue, assez fluide pour prendre le tramway à la Part-Dieu, était immense pour prendre les bus relais pour Vaulx-en-Velin La Soie.

À l’arrivée, nombre de nos invités colombiens (bien plus nombreux à s’être fait avoir) et des supportrices et supporters français sont arrivés à La Soie. Coincé(e)s à un moment où le réseau TCL ne fonctionnait plus. Montrant une organisation chaotique dans un événement d’ampleur mondiale.

De quoi donner une bien mauvaise image de notre Métropole. Et un vrai manque de respect pour le football féminin, bijou de notre ville.

Romain Blachier