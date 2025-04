Défendre les verts ?

Je fais partie de celles et ceux qui ont le mauvais goût de reprendre la chanson Aznavour pour parler de Geoffroy Guichard comme d'un pays de bât.rds.

Je suis celui qui a échangé une place VIP qu’on m’avait offerte pour aller traîner en virage, persuadé que mon comportement face au maillot vert passerait mal en belle société et de superbes coupes de champagne.

Je fais partie de ceux qui étaient là lors des premières saisons des Lugdunum’s à l’époque en Jean Bouin à Gerland.

Je suis de ceux qui n’ont jamais aimé les maillots verts en foot, à part celui de Roger Milla pour le Cameroun, qui claqua l’Argentine de Maradona en 1990 à la surprise générale.

Je fais partie de celles et ceux pour qui le rouge et le bleu sont nos couleurs, pour qui lyonnais est notre cœur. Qu'il soit incarné par l'Olympique Lyonnais ou Lyon La Duchère. Ou par les filles du RHC (Rink Hockey) de Lyon, dont on me dit que fautes de moyens, le club ne pourra l'engager en coupe d'Europe. Ce qui est fou quand on sait l'importance qu'il faudrait pouvoir donner davantage au sport féminin.

Mais je l’avoue : j’éprouve un vrai malaise face à l’annonce du ministre de l’Intérieur, Monsieur Retailleau, de dissoudre plusieurs groupes de supporters, dont les Magic Fans et les Green Angels de Saint-Étienne, ennemis jurés de tout supporter de l'OL.

Il ne s’agit nullement de refuser de lutter contre la violence (ni de renoncer à interroger le curieux choix de supporter l’ASSE). Ou de refuser les sanctions contre les auteurs d'actes violents et/ou racistes. Mais la France dispose déjà d’un arsenal législatif solide pour sanctionner les fauteurs de troubles : interdictions individuelles de stade, décisions de justice, arrêtés préfectoraux, mesures prises par les clubs.

Aller vers des dissolutions collectives, c’est se tromper de cible. Ce n’est pas punir les responsables, c’est criminaliser un mouvement tout entier, une culture populaire, une passion vivante. C’est méconnaître profondément le rôle que jouent les groupes de supporters dans l’encadrement, la modération, et l’ambiance des tribunes.

Ces groupes sont souvent les premiers relais de dialogue entre les clubs, les forces de sécurité et les autorités. Ils préviennent bien plus de débordements qu’ils n’en causent. Et leur disparition, loin d’apaiser, ouvrirait la voie à des formes d’ultras radicalisés, hors de tout contrôle.

Qu’aurait été l’ambiance à Décines, quand on était derniers de Ligue 1 l’an passé, sans les virages Nord et Sud ? Sans les Bad Gones, sans Lyon 1950 ? Que serait l'OL sans ces chants, ces fumis, cette ferveur qu’aucune caméra ne remplacera jamais ?

Et qu’adviendra-t-il demain des tifos, des banderoles, des animations qui font que l’on vit le foot au stade plutôt qu’à la télé ? Faut-il rappeler que ce sont souvent ces images-là, issues des groupes ultras, qui illustrent les pubs des diffuseurs et les campagnes des collectivités territoriales ? Que dans un monde où les joueurs sont interchangeables, que les spécificités locales sont combattues par la marchandise, que si il reste de la culture dans le football c'est de ces rangs là qu'elle provient?

Les supporters, (même stéphanois), sont bénévoles et même donnent de leurs moyens, engagés, porteurs de culture, d’histoire, de lien social. Dissoudre leurs groupes, c’est dissoudre une partie du cœur vivant du foot français. On a déjà laissé filer nos clubs aux mains du tout marché, on ne peut pas se permettre de sacrifier aussi ceux qui les aiment encore.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier