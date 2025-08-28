Et si le Grand Lyon, ses communes et sa métropole aussi avaient droit à plus de liberté ?

Les Alsaciens ont clairement signifié leur volonté de garder leurs particularismes lors des annonces de Monsieur Bayrou. Ces trois territoires ont des réalités bien spécifiques, loin de la réalité du Grand Lyon et des communes qui le composent, mais ils posent une question qui dépasse leurs cas particuliers : celle du pouvoir d’agir localement.

Un récent sondage l’a confirmé : près de trois quarts des Français estiment que les collectivités locales ne disposent pas de suffisamment de compétences face à un État central omniprésent. Ce n’est pas qu’un sentiment, c’est un diagnostic lucide. Et les communes du Grand Lyon de Lyon à Givors en passant par Villeurbanne ou Bron et Saint-Germain-au-Mont-d’Or ou Meyzieu et Vaulx-en-Velin et la Métropole sont directement concernées.

La Métropole, créé par l’alors socialiste Gérard Collomb et présidée aujourd'hui par l'écologiste Bruno Bernard a représenté une avancée majeure. Mais une avancée encore trop timide. Notre territoire est un pilier de la richesse nationale, un grand contributeur fiscal, économique, social. Tant mieux que nous contribuons à la solidarité nationale. Et pourtant, les retours de l’État sont largement en deçà de ce qu’il prélève ici. Lyon est régulièrement mise à contribution, mais rarement écoutée. En témoigne la réforme politicienne du mode de scrutin aux arrondissements, ville et métropole décidée sans les actrices et acteurs lyonnais.

Et pourtant, la Constitution elle-même affirme que "l'organisation de la République est décentralisée" (article 1er). Que reste-t-il de cette belle intention quand des décisions centrales ignorent la réalité des besoins locaux ? Quand les dotations sont rognées, laissant les capacités d’agir des élues et élus locaux de communes comme Lyon, Villeurbanne ou Caluire très limitées ?, quand les collectivités doivent gérer sans pouvoir décider alors que c’est elle qui sont à porté d’engueulade ? Quand les réductions de lits dans nos hôpitaux ou de nos forces de l’ordre sont décidées dans des ministères loin de Lyon ?

Prenons un exemple concret : la santé. Les collectivités locales n’ont pas eu leur mot à dire dans la fermeture de maisons de santé de proximité dans le 5e et le 9e arrondissement (voir cette pétition). Ce sont pourtant des lieux essentiels pour les habitants. La gouvernance des Agences régionales de santé, fixée par l’article L. 1431-2 du Code de la santé publique, laisse très peu de place aux élus locaux. Pourquoi ne pas envisager une ARS autonome, cogérée avec les élus du territoire, qui connaissent mieux que quiconque les besoins du terrain ?

Autre question fondamentale : celle des ressources. Pourquoi ne pas expérimenter un partage territorialisé d’une partie de l’impôt sur les sociétés ? La richesse produite ici par nos travailleuses et travailleuses, nos cheffe et chefs d'entreprises, pourrait, au moins partiellement, revenir davantage au territoire pour financer ses propres politiques publiques. Aujourd’hui, les Lyonnaises et les Lyonnais travaillent, innovent, investissent… et voient trop peu de fruits de leurs efforts localement. La solidarité nationale est essentielle, bien sûr, mais elle ne doit pas se transformer en spoliation.

Et puis, il y a la culture. Là encore, la centralisation fait des ravages. Il suffit d’ouvrir les yeux : combien d’artistes lyonnais, faute de reconnaissance ou de moyens, sont contraints de "monter à Paris" pour exister ? La chanteuse Pomme, originaire de Caluire et qui s’était engagée lors des dernière municipales de sa ville, en est l’exemple le plus visible. Talentueuse, récompensée, mais exilée.

Il est temps de permettre aux artistes lyonnais de réussir depuis Lyon, pas malgré Lyon. Pourquoi ne pas décentraliser la direction nationale du cinéma, puisque la France proclame que Lyon est sa capitale ? Pourquoi ne pas renforcer les fonds d’aide à la création gérés localement, par ceux qui connaissent les scènes locales ? L’article 72 de la Constitution, notamment son alinéa 4, permet aux collectivités territoriales de déroger à titre expérimental aux dispositions législatives ou réglementaires relevant de leur compétence, dans des conditions fixées par la loi.

Ce n’est pas un fantasme identitaire. Personne ne demande à ce que les plaques de nos rues soient mis en français et en arpitan. Personne ne nie la nécessité de l’unité de la République.. C’est une exigence démocratique et une volonté de mieux faire vivre la République dans sa diversité.

Je propose d’ouvrir la réflexion avec un formulaire sur ce que vous voulez voir venir pour contrer le centralisme de notre pays dans la métropole de Lyon. Je suis curieux de lire ce que proposent les unes et les autres, les acteurs de terrain, les élus, les citoyens, les artistes, les soignants, les entrepreneurs. Car il est temps de repenser la place de Lyon, non comme un simple exécutant du pouvoir central, mais comme un territoire libre de créer, d’agir, de décider.

Romain Blachier