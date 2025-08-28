Et si le Grand Lyon, ses communes et sa métropole aussi avaient droit à plus de liberté ?

Les Alsaciens ont clairement signifié leur volonté de garder leurs particularismes lors des annonces de Monsieur Bayrou. Ces trois territoires ont des réalités bien spécifiques, loin de la réalité du Grand Lyon et des communes qui le composent, mais ils posent une question qui dépasse leurs cas particuliers : celle du pouvoir d’agir localement.
Un récent sondage l’a confirmé : près de trois quarts des Français estiment que les collectivités locales ne disposent pas de suffisamment de compétences face à un État central omniprésent. Ce n’est pas qu’un sentiment, c’est un diagnostic lucide. Et les communes du Grand Lyon de Lyon à Givors en passant par Villeurbanne ou Bron et Saint-Germain-au-Mont-d’Or ou Meyzieu et Vaulx-en-Velin et la Métropole sont directement concernées.
La Métropole, créé par l’alors socialiste Gérard Collomb et présidée aujourd'hui par l'écologiste Bruno Bernard a représenté une avancée majeure. Mais une avancée encore trop timide. Notre territoire est un pilier de la richesse nationale, un grand contributeur fiscal, économique, social. Tant mieux que nous contribuons à la solidarité nationale. Et pourtant, les retours de l’État sont largement en deçà de ce qu’il prélève ici. Lyon est régulièrement mise à contribution, mais rarement écoutée. En témoigne la réforme politicienne du mode de scrutin aux arrondissements, ville et métropole décidée sans les actrices et acteurs lyonnais.
Et pourtant, la Constitution elle-même affirme que "l'organisation de la République est décentralisée" (article 1er). Que reste-t-il de cette belle intention quand des décisions centrales ignorent la réalité des besoins locaux ? Quand les dotations sont rognées, laissant les capacités d’agir des élues et élus locaux de communes comme Lyon, Villeurbanne ou Caluire très limitées ?, quand les collectivités doivent gérer sans pouvoir décider alors que c’est elle qui sont à porté d’engueulade ? Quand les réductions de lits dans nos hôpitaux ou de nos forces de l’ordre sont décidées dans des ministères loin de Lyon ?
Prenons un exemple concret : la santé. Les collectivités locales n’ont pas eu leur mot à dire dans la fermeture de maisons de santé de proximité dans le 5e et le 9e arrondissement (voir cette pétition). Ce sont pourtant des lieux essentiels pour les habitants. La gouvernance des Agences régionales de santé, fixée par l’article L. 1431-2 du Code de la santé publique, laisse très peu de place aux élus locaux. Pourquoi ne pas envisager une ARS autonome, cogérée avec les élus du territoire, qui connaissent mieux que quiconque les besoins du terrain ?
Autre question fondamentale : celle des ressources. Pourquoi ne pas expérimenter un partage territorialisé d’une partie de l’impôt sur les sociétés ? La richesse produite ici par nos travailleuses et travailleuses, nos cheffe et chefs d'entreprises, pourrait, au moins partiellement, revenir davantage au territoire pour financer ses propres politiques publiques. Aujourd’hui, les Lyonnaises et les Lyonnais travaillent, innovent, investissent… et voient trop peu de fruits de leurs efforts localement. La solidarité nationale est essentielle, bien sûr, mais elle ne doit pas se transformer en spoliation.
Et puis, il y a la culture. Là encore, la centralisation fait des ravages. Il suffit d’ouvrir les yeux : combien d’artistes lyonnais, faute de reconnaissance ou de moyens, sont contraints de "monter à Paris" pour exister ? La chanteuse Pomme, originaire de Caluire et qui s’était engagée lors des dernière municipales de sa ville, en est l’exemple le plus visible. Talentueuse, récompensée, mais exilée.
Il est temps de permettre aux artistes lyonnais de réussir depuis Lyon, pas malgré Lyon. Pourquoi ne pas décentraliser la direction nationale du cinéma, puisque la France proclame que Lyon est sa capitale ? Pourquoi ne pas renforcer les fonds d’aide à la création gérés localement, par ceux qui connaissent les scènes locales ? L’article 72 de la Constitution, notamment son alinéa 4, permet aux collectivités territoriales de déroger à titre expérimental aux dispositions législatives ou réglementaires relevant de leur compétence, dans des conditions fixées par la loi.
Ce n’est pas un fantasme identitaire. Personne ne demande à ce que les plaques de nos rues soient mis en français et en arpitan. Personne ne nie la nécessité de l’unité de la République.. C’est une exigence démocratique et une volonté de mieux faire vivre la République dans sa diversité.
Je propose d’ouvrir la réflexion avec un formulaire sur ce que vous voulez voir venir pour contrer le centralisme de notre pays dans la métropole de Lyon. Je suis curieux de lire ce que proposent les unes et les autres, les acteurs de terrain, les élus, les citoyens, les artistes, les soignants, les entrepreneurs. Car il est temps de repenser la place de Lyon, non comme un simple exécutant du pouvoir central, mais comme un territoire libre de créer, d’agir, de décider.
Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.
Romain Blachier
oui rapprocher la politique des citoyens. pourquoi c'est un jean-charles dans un bureau du ministére à Paris qui décide du nombre de lits dans nos hopitaux lyonnais ?Signaler Répondre
qui parle d'indépendance ? qui refuse la solidarité nationale? vous avez vraiment lu l'article?Signaler Répondre
n'est il logique de pouvoir par exemple avoir voie au chapitre en matière culturelle sur nos territoires sans tout soit concentré à paris
La France est le pays au monde qui redistribue le plus au monde, mais pour certains c'est jamais assez.Signaler Répondre
C'est la redistribution excessive qui nous mine, car elle décourage les plus travailleurs, et encourage les oisifs à le rester.
La solidarité doit être entièrement revue: plus sélective et sous contrepartie.
Footeux, c'est bien de l'avenir dont je parle, et pour parler d'avenir il faut construire en s'appuyant sur le REX ( retour d'experience)Signaler Répondre
Quand on sait pas d'où on vient, on ne sait pas où l'on va. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de l'expérience de Collomb et de ses acolytes decinois. Ne serait- ce que le respect du citoyen et aussi de ses engagements politiques, un socialiste doit faire une politique socialiste et non pas une politique qui soutient le grand capital et les plus riches en expropriations notamment les plus faibles. Redonner le pouvoir aux citoyens : il faut décentraliser au plus près des citoyens, pas pour un citoyen.Il faut que le citoyen ait le pouvoir de dissoudre les élus, il faut de vrais référendums pas des concertations bidons.
Cela ne me satisfait pas du tout. Si on prend comme exemple vaulx-en-velin avec les dotations contrairement à ce que l'on pense c'est une ville riche qui dépense allègrement pour satisfaire l'ambition d'une régente et pour toucher toujours plus de dotation et conserver son train de vie il faut continuer à générer de la pauvreté.Signaler Répondre
Que faites vous de la solidarité nationale? N est il pas important que les plus riches aident les moins fortunés ? Ce n est pas normal d attendre quelque chose en retour! Votre discours va à l encontre de la notion de solidaritéSignaler Répondre
Enfin, apporter plus de pouvoirs… je ne suis pas contre, mais ça va dans les deux sens! La métropole et son système oligarchique refuse d entendre les opinions différents des siennes et impose autoritairement sa vision
Quand au projet de réforme PLM… vous en avez discuté avec les principaux intéressés, à savoir les habitants?
En quoi le système actuel est il juste?
Je suis très déçu de voir encore une fois que les ex-macronistes devenu de gauche, voire pro écolo, exigent des pouvoirs pour eux même et leurs idées, mais refusent celles des autres!
La solidarité en est le plus bel exemple ! Vous exiger plus de l état car nous cotisons plus! Mais au niveau nationale, votre camp n hésite pas à exiger que les plus fortunés participent sans retours au budget collectif
C est étrange commme raisonnement, non?
Enfin, cette idée d indépendance ne peux pas s appliquer à une métropole. Vos exemples le rappellent, il s agit de régions!
"certaines villes bénéficient allègrement de la redistribution de l'état", vous vous satisfaisez donc d'être prisonnier, fusse-t-il dans une prison dorée?Signaler Répondre
du coop quand les alsaciens (de doite) le veulent ça va mais pas les lyonnais? vous avez envisagé de quitter notre métropole et de partir à mulhouse ou colmar? lyon tu l'aime ou tu l'as quitteSignaler Répondre
Il y a un échelon qui est nuisible à Lyon depuis des siècles : la France et son système jacobin.Signaler Répondre
Une solution : l'Europe des région débarrassée d'une couche du millefeuilles qui entrave Lyon : la France.
Je me méfie toujours de « l’excès » de liberté notamment s’il est aux mains des partis de gauche. La corse est impossible à comparer avec nos départements communes etc pour la simple et bonne raison que la corse a a coeur de conserver ses coutumes et traditions, les filles peuvent circuler librement partout, la Corse île des justes ne tolèrent pas qu’on profane, agresse et pille. Quand je vois ce que les grandes villes tenues par la gauche écolo sont devenus je me dis que décidément la liberté c’est top tout dépend entre les mains de quels dogmatiques séparatistes est confié cette liberté. Je n’ose imaginer LFI, qui déjà se permet osé l’inimaginable, la gauche a bouté les gueux hors de villes plus de pouvoirs de liberté elle fera quoi ? Un mot me vient à l’esprit je n’ose l’écrire de peur de la censure moralisatrice, mais compte tenu de la situation actuelle et des invitations, défilés, déclarations actes et silence de TOUTE la gauche, un petit voyage rassemblant juifs apostats gueux catho ne serait pas exclu.Signaler Répondre
Il ne faut pas remplacer le centralisme d'État par le centralisme régional ou métropolitain. Il ne faut pas instituer des barons locaux comme l'a été Collomb, et dont certaines banlieues ont souffert, avec des projets imposés . Il faut redonner du pouvoir aux institutions dont le pouvoir de décision est le plus près des administrés. A Decines nous avons licencié les petits maires socialistes, mais aucun pouvoir pour licenciér Collomb qui pourtant a pris décisions importantes qui ont gravement impacté le cadre de vie mais aussi la démocratie participative, et encore plus gravement l'écologie.Il faut ramener les décisions au plus près du citoyen ,i.e. au niveau des maires des communes ou des arrondissements,Signaler Répondre
En premier lieu, certaines villes bénéficient allègrement de la redistribution de l'état
En second lieu, la métropole est omnipotente et en veut encore plus comme par exemple décider de l'urbanisme sur l'ensemble de la métropole.
Il y a d'autres problèmes bien plus important que d'argumenter sur les divisions
Ce qui est marrant, c'est de se plaindre d'une trop grande centralisation et d'agir exactement de cette façon à son échelle.Signaler Répondre
Je suis sûr que de nombreux maires souhaiteraient une plus grande décentralisation des pouvoirs de la métropole après avoir été complètement snobés par la majorité en place.
Vous faites un constat récurrent depuis des décennies, voire des siècles, qui se résume par: comment en finir avec le centralisme et le dirigisme français qui nous pourri la vie et engraisse systématiquement Paris depuis Louis XIV?Signaler Répondre
Vous aurez beau faire des formulaires, tant que le pouvoir sera concentré à Paris, rien ne changera, car paradoxalement pour que cela change, il faudrait que ceux qui bénéficient du système acceptent de scier la branche sur laquelle ils sont assis....
Je vois 2 solutions: la révolution (peu souhaitable), ou passer par-dessus, via l'Europe (plus pertinent).
Moi je veux bien mais uniquement avec des personnes etant de la même tranche de rémunérations que moi et du même mode de vie.Signaler Répondre