Quand Nemanja Matic panique devant le drapeau arc-en-ciel

Cacher le drapeau arc-en-ciel sur son maillot lors de la journée de lutte contre l’homophobie organisée par la Ligue de football pose en effet sérieusement question.

Une étrange peur...

Une phobie, rappelons-le, c’est la peur irrationnelle de quelque chose. L'homophobie, si elle signifie dans l’usage courant la haine des homosexuels, désigne étymologiquement la peur panique des gays, lesbiennes ou transgenres. Alors, Nemanja Matic aurait-il peur des personnes LGBTQI+ ? Imagine-t-il que celles-ci viendront hanter ses nuits, cachées sous son lit, prêtes à lui tirer les pieds ?

Matic face aux terribles menaces du rainbow flag

Qu’est-ce qui a pu tant effrayer le milieu de terrain serbe dans ce petit symbole multicolore ? Était-ce la dénonciation nécessaire de ceux qui mettent leurs enfants à la rue parce qu’ils n’acceptent pas leur orientation sexuelle en France ? Craignait-il de condamner ouvertement les régimes qui exécutent les homosexuels en Iran ? Tremblait-il à l'idée d'afficher son soutien à ceux qui subissent des agressions homophobes au petit matin, ici même, à Lyon ?

L’obsession maladive des "anti-propagande"

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les réactionnaires qui parlent de « propagande homosexuelle ». Comme si un simple regard porté sur un drapeau arc-en-ciel ou une gay pride suffisait à déclencher une irrésistible envie de changer d’orientation sexuelle. Sandrine Runel et Philippe Prieto, coprésidents du groupe au conseil municipal de Lyon, avaient judicieusement souligné cette absurdité lors du dernier conseil municipal concernant la Marche des Fiertés.

Le paradoxe Matic et Mostafa Mohamed

Personne ne demande pourtant à Nemanja Matic ou à l'égyptien Mostafa Mohamed – ce dernier visiblement comme chaque année très angoissé par le sujet puisqu'il a préféré manquer un match crucial avec Nantes pour le maintien de son équipe – de changer leur orientation sexuelle et d’aller passer toutes leurs soirées à l’UC. Il leur est simplement demandé d'afficher clairement leur refus de la haine et leur soutien à la paix entre tous les humains. Si dénoncer les violences homophobes est un tel problème pour eux, pourquoi ne pas aller jouer dans l’un de ces trop nombreux pays où l’homosexualité est encore illégale ?

Clubs et fédération : un engagement a minima

La Ligue de football et la Fédération française ne sont pas non plus innocentes. Certes, l’organisation d'une journée contre l'homophobie est salutaire, en accord avec la journée internationale. Mais comme l’a justement dit Johann Clauss, international français, ces initiatives tombent à plat si une véritable sensibilisation n’est pas menée dans les clubs; si un travail n’est pas mené chez les joueurs. Cette question est d’ailleurs spécifique au football masculin: leur collègues féminines au contraire, n’ont aucune difficulté à assumer leurs différences et il existe bien plus de joueuses ayant pu faire le coming-out que de joueurs.

Les instances du football français, préfèrent souvent rester frileux, voire silencieux, sur des sujets aussi cruciaux que l'homophobie, le harcèlement ou encore les violences sexuelles sur mineurs – un combat pourtant crucial, porté notamment par le président du club Lyon La Duchère Jean-Christophe VIncent, où j’ai l’honneur d’être investi.

EuroGames à Lyon : une occasion en or pour Matic

Nemanja Matic aura peut-être bientôt l'occasion de se rattraper. Grâce au travail actif du maire de Lyon, Grégory Doucet, et de son adjointe aux sports, Julie Nublat-Faure, Lyon vient de décrocher devant Londres l'organisation des EuroGames. Sous l’égide de la Fédération Européenne de Sport Gay & Lesbien (EGLSF), cet événement sportif majeur lutte contre les discriminations, promeut l’inclusion, et rassemble des athlètes de toutes orientations sexuelles et identités de genre. Du 23 au 26 juillet prochain, Matic pourra venir tâter du ballon. Qu’il se rassure : les gays et les lesbiennes ne mordent pas.

Romain Blachier