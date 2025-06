Faire du neuf

À lire cette tribune dramatique venue de Farid Ben Moussa, élu d’opposition d’une commune voisine dirigée par la gauche et une maire communiste (merci pour la sécu camarades communistes et respect à Ambroise Croizat), on croirait Lyon 9e au bord de la capitulation en rase campagne.

Insécurité galopante, médecins en fuite, fêtes de quartier prétendument réservées aux porteuses et porteurs de Patek et Rolex, tacos sauce fromagères invasifs, pluie de sauterelles et de quinoa (céréale sur laquelle l’auteur semble faire un vrai blocage)…

Le tableau dressé, s'il contient aussi une poignée de vérités, est absurdement trop sombre. Habitant et militant du 9e, ancré à gauche et pris sous le feu des attaques régulières des excès de mon collègue chroniqueur Farid, je vais au moins répondre sur le 9e.

Oui, le départ des maisons médicales de garde du 9e est un vrai souci. La véritable capitulation serait de ne rien tenter. La Mairie du 9e a d’ailleurs été active, c’est à saluer, pour proposer des solutions afin de garder celle de Valmy. Ils n’ont hélas pas été entendus malgré leurs efforts car l’ARS et la CPAM restent les seuls décisionnaires. Les mairies d’arrondissement ont fort peu de pouvoir tout en étant pourtant très souvent le premier interlocuteur des habitantes et habitants.

Du coup quand Farid me croise, comme il le mentionne dans son article, nous sommes avec mes camarades socialistes en train de tracter, à demander à ce que toutes les actrices et acteurs se bougent, se réunissent pour trouver une solution afin de trouver le retour d’une maison médicale de garde dans le 9e puisque nous avons perdue celles de Valmy et celle, voisine, de Champvert, Vous pouvez la signer.

La Duchère et nos quartiers populaires : moins d’oubliés, pas de condescendance

Nos quartiers populaires ne doivent pas être oubliés. Il n’y a à La Duchère aucun vrai bar alors que la Métropole dispose de nombreux fonciers commerciaux notamment Place Gisèle Halimi (ex-Place Abbé Pierre) et le marché mériterait d’être diversifié pour attirer les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants.

Son club de foot local, par exemple (en tant que dirigeant, j’en parle souvent) Lyon La Duchère, dirigé par Jean-Christophe Vincent, effectue un travail social et sportif remarquable qui fédère le quartier et insère les jeunes.

Il y a d’ailleurs un vrai problème : les nouveaux habitants de La Duchère résident plus qu’ils ne vivent leur quartier, faute d’offres adaptées. Pourtant il existe aussi un cinéma comme le Cineduchere, qui mérite davantage de spectateurs et dans lequel il m’arrive d’organiser, avec le club, les conférences de l’Université Ouverte de la Duchère .Et des acteurs associatifs et sociaux-éducatifs vivants et actifs.

Face à un métro qui s’arrête à Gare de Vaise-Gérard Collomb, des associations de la Duchère puis des partis politiques comme le PS ont soutenu depuis un certains temps la présence d’un tramway pour desservir et désenclaver La Duchère. J’espère que pourra s’y installer aussi l’OL féminin qui cherche un stade.

Vaise et la gentrification : réguler pour préserver la mixité

La pression immobilière s’est accrue et Vaise est devenu un des quartiers de France (oui de France !) où il est devenu le plus difficile de trouver un logement en locatif. Rappelons que deux tiers des Lyonnais sont locataires pendant que la majorité des logements à Lyon appartiennent à des gens qui possèdent au moins 5 appartements.

Agissons pour mieux encadrer les loyers et freiner la spéculation à Vaise aussi. Lyon bénéficie d’un encadrement des loyers face aux montées délirantes depuis 2021 : appliquons-le strictement et étendons-le si nécessaire. Il faut aussi mobiliser le foncier public pour du logement abordable, préempter des immeubles entiers s’il le faut, afin d’éviter l’éjection des plus précaires du quartier.

Mais aussi par un état d’esprit : les nouveaux habitants et les anciens se rencontrent, se connaissent, cohabitent dans l’espace public. C’est ce que font par exemple des structures comme Pop 9, La Halte, les Petites Cantines, le Trait d’Union créé par les habitantes et habitants de Saint-Rambert sans compter le travail des centres sociaux…

Espaces publics et mobilités : reconnecter le 9e au lieu de l’isoler

On ne va pas nier que la circulation à Vaise est devenue un casse-tête ces derniers mois et balance du gaz d’échappement partout tant la circulation des automobilistes est devenue trop ralentie. Des travaux mal coordonnés, un plan de circulation perfectible, et voilà des axes vitaux engorgés ou fermés, au grand dam des habitants et commerçants. La municipalité dirigée par Grégory Doucet a voulu apaiser la circulation dans le 9e sans doute et c’est absolument nécessaire face au changement climatique, mais apaiser ne doit pas rimer avec asphyxier.

Cependant, le gros du trafic quotidien vient de l’ouest lyonnais qui traverse Vaise. Pour vraiment désengorger Vaise, il faudra des solutions d’envergure : on ne peut ignorer la question du transit. C’est pourquoi il serait bon d’étudier une jonction intelligente entre le périphérique nord (TEO) et le tunnel de Fourvière, afin que les flux de transit contournent Vaise au lieu de l’emplir. En clair, finir ce qui doit l’être pour que les voitures puissent éviter l’hypercentre du 9e où ils étouffent nos rues de gaz d’échappement.

Sur le long terme il faut enfin un véritable projet d’aménagement des berges de Saône dans le 9e. Pourquoi serions-nous le seul secteur de Lyon sans vision claire pour nos quais alors qu’en face l’autre rive aurait droit à de beaux projets et réalisations ?

De l’Île Barbe jusqu’au bas de Vaise, en passant par Saint-Rambert et l’Industrie, il y a un potentiel énorme pour créer des promenades agréables. Et aussi des pistes cyclables, des lieux de détente au fil de la Saône alors que le 9e possède de nombreux établissements, et des lieux de vie culturelle (coucou le Rock n’Eat, coucou l’Acte 2 !) en bord de fleuve. Au lieu de quelques bancs épars, visons grand : un parc linéaire fluvial, des jardins partagés sur berge, des accès facilités à la rivière. Redonnons le fleuve aux habitants du 9e ! Reconnecter les gens à la Saône, c’est recréer du lien.

Côté fleuve mais cette fois sur le transport, saluons avec une réserve importante: la navette fluviale Navigône. Un bateau-bus TCL sur la Saône toutes les 15 minutes en heure de pointe, reliant Vaise à la Presqu’île et à Confluence.Cette navette fluviale, qui était attendue depuis longtemps, est désormais réalisée. Elle offre une alternative écologique et agréable pour désengorger nos routes, en reconnectant le quartier de l’Industrie à la Presqu’île par l’eau.

C’est un bon début grâce à la Métropole présidée par Bruno Bernard et aux TCL– que nous avions défendu...

Mais il y a un gros mais illustrée par une pétition du conseil de quartier pour l’instant ignorée par le Grand Lyon: il n’y pas d’arrêt à Pont Mouton, ce qui prive de desserte une bonne partie des habitantes et habitants du quartier. Vous pouvez d’ailleurs là aussi signer la pétition des conseils de quartier pour un arrêt fluvial desservant le centre de Vaise.

