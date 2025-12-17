Culture

L’Aquarium de Lyon réinventé  : plus de 1400 m2 d’extension et trois nouveaux écosystèmes disponibles

L’Aquarium de Lyon réinventé  : plus de 1400 m2 d’extension et trois nouveaux écosystèmes disponibles

Entièrement repensé, l’Aquarium de Lyon proposera ce jeudi avec un parcours agrandi qui s’axe sur la compréhension des écosystèmes et la protection du vivant.

Juste avant les fêtes de fin d’année, l’Aquarium de Lyon inaugure une nouvelle étape de son histoire. Après plusieurs années de réflexion et de travaux, le site dévoile une extension de 1 400 m2, dont plus de 1 000 m2 accessibles au public, accompagnée d’une scénographie totalement revue, poussé vers la pédagogie.

Trois nouveaux écosystèmes aquatiques sont disponibles, à savoir les profondeurs de la mer du Japon, le récif corallien de Bali et une forêt d’algues bretonnes.
Le parcours met en lien Rhône et Saône avec l’ensemble des milieux aquatiques, en présentant chaque bassin comme un écosystème vivant plutôt que comme une simple vitrine d’espèces.

L’Aquarium réduit son impact environnemental grâce à l’élevage et à la reproduction sur place, des soins plus doux pour les animaux et une gestion du site pensée pour être plus écologique. Derrière les bassins, une équipe spécialisée veille à l’équilibre de chaque milieu

Avec cette extension, l’Aquarium de Lyon ambitionne de franchir un nouveau cap en visant à terme 250 000 visiteurs par an. Un développement soutenu par de nouveaux espaces modulables et une programmation renforcée.

Tags :

aquarium de lyon

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 17/12/2025 à 16:57

1000 m² supplémentaires pour le public pour voir les écolos tourner en rond dans un bassin ?
Il faut que ce soit prêt fin mars !
L'élevage du coup c'est une mauvaise idée ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.