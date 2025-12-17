L’Aquarium de Lyon réinventé  : plus de 1400 m2 d’extension et trois nouveaux écosystèmes disponibles

Juste avant les fêtes de fin d’année, l’Aquarium de Lyon inaugure une nouvelle étape de son histoire. Après plusieurs années de réflexion et de travaux, le site dévoile une extension de 1 400 m2, dont plus de 1 000 m2 accessibles au public, accompagnée d’une scénographie totalement revue, poussé vers la pédagogie.

Trois nouveaux écosystèmes aquatiques sont disponibles, à savoir les profondeurs de la mer du Japon, le récif corallien de Bali et une forêt d’algues bretonnes.

Le parcours met en lien Rhône et Saône avec l’ensemble des milieux aquatiques, en présentant chaque bassin comme un écosystème vivant plutôt que comme une simple vitrine d’espèces.

L’Aquarium réduit son impact environnemental grâce à l’élevage et à la reproduction sur place, des soins plus doux pour les animaux et une gestion du site pensée pour être plus écologique. Derrière les bassins, une équipe spécialisée veille à l’équilibre de chaque milieu

Avec cette extension, l’Aquarium de Lyon ambitionne de franchir un nouveau cap en visant à terme 250 000 visiteurs par an. Un développement soutenu par de nouveaux espaces modulables et une programmation renforcée.