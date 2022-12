Aquarium de Lyon : des événements professionnels 20 000 lieues sous les mers

Avec ses quelques 2500 m2 de surface de visite, ses 39 bassins occupés par 300 espèces, L’Aquarium de Lyon accueille tous les ans pas moins de 200 000 visiteurs venus s’émerveiller devant le spectacle sous-marin offert par les pensionnaires.

Aquarium oui, mais pas que ! Le lieu renferme divers espaces offrant de nombreuses possibilités pour les professionnels souhaitant faire de leurs événements des moments de rencontres inoubliables dans un cadre hors du commun.

Un lieu : d’innombrables possibilités

Avec ses 2500 m2 d’espaces locatifs, sa célèbre Fosse aux requins et ses multiples merveilles aquatiques, L’Aquarium de Lyon est très rapidement devenu un lieu incontournable du paysage lyonnais, depuis sa création en 2002.

Outre les milliers de visiteurs, la structure accueille également les entreprises pour leurs événements professionnels et dispose d’espaces proposant diverses configurations. De l’amphithéâtre de 200 places, aux salles parmi les poissons, ces espaces permettent d’organiser conférences, réunions, cocktails dînatoires et moments d’animation.

Afin de faciliter la mise en place de réunions et conférences, des équipements sont mis à disposition des professionnels : régisseur, vidéo projecteur, accès Wifi, tables de travail et chaises, micros HF ou cravate, pupitre, tables basses et chauffeuses, mange-debout…

Cerise sur le gâteau, l’équipe de L’Aquarium de Lyon vous accompagne sur la partie traiteur afin de déguster vos mets au milieu des espèces aquatiques : des professionnels au service de vos papilles proposant des petits-déjeuners, des cocktails, des dîners assis, mais aussi des pauses gourmandes ou rafraîchissements.

Un grand panel d’animations proposées au cœur du milieu aquatique

Afin de rendre le moment encore plus unique, L’Aquarium de Lyon propose un grand choix d’animations.

Envie de rythmer la journée avec des divertissements, ou d’agrémenter votre événement avec une pause ludique ou tout simplement de prolonger la journée ?

Il est possible de bénéficier d’animations réalisées par l’équipe de L’Aquarium de Lyon, comme une visite guidée d’1H30 pour découvrir les secrets et mystères aquatiques des pensionnaires, ou de s’émerveiller devant la Fosse aux requins, lors d’une immersion près du bassin afin d’en découvrir davantage sur ces animaux fascinants.

Le lieu élargit son offre d’animations en faisant appel à des partenaires externes.

Menez l’enquête lors d’une Murder Party avec Mortelle Soirée, vivez un moment rempli de magie au gré des tours réalisés par Calix le Magicien, rythmez votre cocktail ou dîner assis avec la présence d’un musicien lors d’un live inoubliable. Les plus joueurs ont également la possibilité de se donner rendez-vous autour d’une table de poker avec Esprit Poker, les passionnés de mixologie pourront se tester au shaker lors de cours et challenges avec Fin Pallet et pour finir, L’Aquarium de Lyon propose de booster la motivation de vos équipes à travers un show dynamique et instructif sur la motivation réalisé par Success Boulevard !

Le caractère unique du lieu ainsi que son large choix d’animations permettent de garantir aux professionnels une expérience inoubliable.

La magie de Noël s’invite à l’Aquarium de Lyon

Petits et grands sont conviés à vivre un moment magique grâce aux célèbres Arbres de Noël. À partir de fin Novembre, du vendredi soir au dimanche soir, partez en voyage sur les terres du Père Noël.

Au programme, chasse aux indices avec l’aide des animateurs de L’Aquarium pour tenter de découvrir votre destination hivernale.

Deux formules au format "all inclusive" ont été spécialement élaborées afin de trouver celle qui sera la plus adaptée à votre entreprise.

La première est une formule matinée, dont le coup d’envoi est donné avec un petit-déjeuner face aux poissons à 9h, suivi par une grande chasse aux indices à travers les différentes salles. Une fois le chalet du Père Noël découvert, les enfants ont l’opportunité de partir à sa rencontre et profiter d’une distribution de cadeaux. La deuxième est une formule soirée, qui se déroule en fin d’après-midi et débute par une chasse aux indices près des poissons. Une fois l’énigme résolue, le Père Noël vous attend pour la remise des cadeaux. La soirée s’achève avec un cocktail dînatoire servi au milieu des bassins pour prolonger la magie.

Grâce à ses événements à destination des professionnels, L’Aquarium de Lyon offre une plongée vingt mille lieues sous les mers.

Au gré d’animations et dans un cadre hors du commun, le lieu offre bien plus qu’un moment entre collègues, mais une expérience aussi magique qu’inoubliable.

AQUARIUM DE LYON

7 Rue Stéphane Dechant

69350 La Mulatière

04 72 66 65 66

https://www.aquariumlyon.fr/