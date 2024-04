Un policier blessé, bagarre générale entre supporters : un match de l'OL annulé près de Lyon

Car le gymnase Charlie Chaplin accueillait la rencontre entre l'OL et l'Amateur Lyon Fidésien (ALF), qui allait permettre au vainqueur de prendre une sérieuse option sur le titre et la possibilité de monter en D2. Sauf qu'en tribunes et en dehors de la salle, la situation a largement dégénéré (Lire la suite sur Lyon Foot)