"Attaque massive pour paralyser le réseau" des TGV : des retards ce vendredi à Lyon

La SNCF a annoncé ce vendredi matin avoir "été victime cette nuit de plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV Atlantique, Nord et Est. Des incendies volontaires ont été déclenchés pour endommager nos installations. Les équipes de SNCF Réseau sont déjà sur place pour procéder au diagnostic et débuter les réparations", a fait savoir la SNCF qui parle de perturbations qui vont durer "au moins tout le week-end".

A noter que "la LGV Sud Est n’est pas touchée" selon la SNCF qui assure qu’un "acte de malveillance a été déjoué". Des retards sont toutefois à noter dans les gares lyonnaises. C’est le cas à la gare de la Part-Dieu où plusieurs TGV enregistrent d’importants retards, notamment ceux venant de Lille et de Nantes et devant prendre la direction du sud du pays, par exemple Marseille et Montpellier. Les retards vont pour l’instant de 1h50 à 3h30.