Grève à la SNCF : quelles perturbations dans le Rhône pour le weekend de Noël ?

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats Sud-Rail et CGT. La SNCF précise que qu’un TGV sur deux circulera sur les axes Nord et Atlantique. Pour ce qui est les axes Sud-Est et Est, à savoir la région Auvergne-Rhône-Alpes, trois TGV sur cinq circuleront pour ce weekend de Noël.

Avant cela, sur cette journée de vendredi, deux TGV sur trois vont circuler sur les axes Atlantique et Méditerranée, ainsi qu’un train sur deux sur l'axe Nord et enfin trois TGV Est sur quatre.

Comment être rembourser ?

En cas d’annulation, le voyageur devra remplir un formulaire, et "faire la demande avant le départ du train", précise la SNCF. Chaque voyageur dont le train a été supprimé lors de ce weekend de Noël pourra bénéficier d'un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet, même si ce billet en question a été échangé.