Attention aux orages ce lundi : le Rhône en vigilance orange

La vigilance sera de mise en ce début de semaine du côté du ciel. Météo France a placé 22 départements de l’est du pays en vigilance orange. Le Rhône est concerné par cette alerte tout comme l’Ain, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l’Allier en Auvergne-Rhône-Alpes.

🟠 Le @rhone_fr et la métropole de Lyon sont placés en vigilance orange à partir de 15h pour des orages violents accompagnés :



➡️de pluies de forte intensité,

➡️de grêle

➡️de vents de 70-80 km/h voire jusqu'à 100 km/h en rafales.



Soyez vigilants, suivez les consignes ⤵️ pic.twitter.com/luzJ0mA741 — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 15, 2024

"Un front pluvio-orageux balaie la région à partir de ce lundi après-midi, particulièrement actif sur le nord de la région, mais des orages violents sont également possibles sur le sud Massif central", peut-on lire dans le bulletin de vigilance de Météo France.

Dans le Rhône, l’alerte orange débutera à 15h ce lundi et prendra fin dans la soirée. "Ces orages peuvent être localement violent et s’accompagner de fortes chutes de grêle de taille moyenne à grosse, de cumuls de pluie importants en peu de temps, de 20 à 40 mm en moins d’une heure, et de fortes rafales de vent proches de 80-100km/h", prévient Météo France.