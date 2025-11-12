Météo

Rafales de vent à plus de 70 km/h : les parcs et les cimetières de Lyon ferment en urgence

Prudence ce mercredi.

Ça va souffler fort. Le Rhône est ce mercredi en vigilance jaune en raison des vents violents attendus sur le département. Des rafales à plus de 70 km/h sont attendues au cours de la journée.

La préfecture du Rhône a appelé à la plus grande prudence dans les déplacements. De son côté, la Ville de Lyon a fermé en urgence dans la matinée les parcs et les cimetières. C’est le cas du parc de la Tête d’Or, de Gerland ou encore de Blandan. 

Le vent continuera de souffler fort ce jeudi avec encore des rafales proches des 70 km/h sur l’agglomération. La fermeture des parcs et des cimetières pourrait donc être prolongée.

avatar
Retour sur Terre le 12/11/2025 à 14:28
CA VIENT D’OU a écrit le 12/11/2025 à 12h01

La faute au soleil ! Vous avez déjà vu autant de beau temps au mois de Novembre ?

Ça serait pas plutôt une perturbation atlantique en train d'aborder le continent ?

avatar
Chris696969 le 12/11/2025 à 13:57
C'est pas plutôt les écolos qui espèrent influer sur le prochain scrutin municipal ?

En tout ca, si c'est le vent du saint esprit qui souffle avec autant de vigueur, il va y avoir des conversions en masse...

avatar
et vous ? le 12/11/2025 à 13:57
Oui à Ouagadougou

avatar
Ex-précisions le 12/11/2025 à 13:51

Hier j'ai mangé une blanquette de veau.

avatar
Ex Précisions le 12/11/2025 à 13:05
Oui, pas récemment mais oui, vous devez être bien jeune ;-)
Comme de la neige sur la Côte d'Azur à Pâques.

avatar
les avantages du réchauffement climatique le 12/11/2025 à 12:22
Un temps plus doux toute l'année, c'est aussi des hivers moins rudes et de beaux mois d'octobre- novembre et mars-avril-mai

avatar
