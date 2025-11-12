Rafales de vent à plus de 70 km/h : les parcs et les cimetières de Lyon ferment en urgence

Ça va souffler fort. Le Rhône est ce mercredi en vigilance jaune en raison des vents violents attendus sur le département. Des rafales à plus de 70 km/h sont attendues au cours de la journée.
La préfecture du Rhône a appelé à la plus grande prudence dans les déplacements. De son côté, la Ville de Lyon a fermé en urgence dans la matinée les parcs et les cimetières. C’est le cas du parc de la Tête d’Or, de Gerland ou encore de Blandan.
Le vent continuera de souffler fort ce jeudi avec encore des rafales proches des 70 km/h sur l’agglomération. La fermeture des parcs et des cimetières pourrait donc être prolongée.
. @meteofrance place aujourd’hui le département du #Rhône et la métropole de #Lyon en #vigilance jaune pour #vent violent 🟡🌬️— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 12, 2025
À pied ou à vélo, soyez prudents à proximité des arbres notamment.
