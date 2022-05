Lyon : le pique-nique au cimetière de la Guillotière se fera finalement dans un espace technique réservé (Màj)

La faute à la cérémonie de labellisation du cimetière de la Guillotière qui devenait officiellement refuge LPO.

Une journaliste du Point avait alors photographié l'évènement, choquée par le fait que les élus aient réalisé un cocktail avec buffet au milieu des pierres tombales. De surcroît un dimanche, jour où de nombreuses familles viennent rendre hommage à leurs proches disparus.

Le cliché d'Allain Bougrain-Dubourg, debout sur une tombe, avait également fait le tour des réseaux sociaux.

Mise à jour à 17h20 : notre rédaction indiquait initialement qu'un pique-nique et que la construction d'un hibernaculum devaient se tenir dans le cimetière du 7e arrondissement le 22 mai. De quoi déroger au règlement intérieur et éventuellement perturber le recueillement des familles. Il n'en sera rien. La Ville de Lyon nous indique que les deux évènements se feront dans un espace technique réservé aux agents municipaux, fermé par une clôture.

Article initial : Malgré cela, LPO et la Ville de Lyon via la direction des cimetières entendent récidiver cette année. Le 22 mai, dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité, un atelier sera organisé avec une dizaine de personnes. Au programme, une balade naturaliste dans le cimetière du 7e arrondissement, la construction d'un hibernaculum et... un pique-nique.

Une perspective qui a ulcéré l'ancienne élue Zorah Ait-Maten. Sur les réseaux sociaux, elle a révélé qu'elle comptait se rendre au cimetière ce jour-là pour se recueillir. "Si jamais, ils ont le malheur de troubler ce moment de recueillement, leur pique-nique passera mal... Ce n'est pas une menace mais une promesse !! Ras le bol de ces élus qui piétinent même le plus sacré sous prétexte d'écologie", écrit-elle.

Il est à noter que cet évènement va à l'encontre de plusieurs interdictions stipulées dans la réglementation applicable aux cimetières lyonnais signée par le maire de Lyon en personne.

Ainsi, l'article 6 indique que, "d'une façon générale, il est expressément défendu" de "commettre tout acte contraire au respect dû aux morts", "troubler d'une manière quelconque le recueillement des personnes", "s'asseoir ou se coucher sur le gazon", "tenir des réunions autres que celles organisées à l'occasion des funérailles" et "de faire des pique-niques dans les cimetières".