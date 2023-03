La Métropole de Lyon adopte un plan de sauvegarde des hirondelles et des martinets

Enrayer un déclin inquiétant. C’est la volonté de la Métropole de Lyon, qui adopte un plan de sauvegarde des hirondelles et des martinets, suite au conseil métropolitain de ce lundi. En partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), ce plan a pour but de contenir le déclin de ces espèces. Bien que protégées, elles pâtissent de la disparition des insectes, de l’usage des pesticides et de nouvelles constructions rendant impossible leur nidification.

Pour cela, le plan prévoit plus de recherches, des actions de sensibilisation afin de mieux connaître ces espèces qui occupent l’espace urbain. Plus concrètement, des colonies prévoient d’être conservées, restaurées voire construites, notamment sur les berges du Rhône. Des nichoirs seront également créés. Certains de ces aménagements ont déjà commencé, courant mars.

Le coût de ce plan de sauvegarde est estimé à 120 000 euros sur quatre ans, selon la Métropole de Lyon. Concernant la mise en place de ce plan, Pierre Athanaze déclare qu’il doit "mettre fin à la tendance inquiétante de déclin des espèces d’hirondelles et de martinets. Son élaboration concertée a déjà permis une meilleure sensibilisation de certains publics", assure le Vice-président délégué à l’environnement, la protection animale et la prévention des risques.

Une initiative pour lutter contre un déclin qui ne date pas d’hier. En 30 ans, les estimations affirment les pertes de 30% des hirondelles et de 48% des martinets, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des tendances similaires sur la Métropole lyonnaise, qui tentent à tout prix d’être maîtrisées par les écologistes.