Parking Saint-Jean : après des mois de colère, la Métropole de Lyon tente de corriger le tir

Après une expérimentation très contestée autour du parking Saint-Jean, la Métropole de Lyon a décidé d’ajuster un dispositif qui avait profondément perturbé la circulation dans le secteur du Vieux Lyon.

En cause : la fermeture de l’accès automobile à la partie haute du quai Romain-Rolland, à hauteur du pont Maréchal-Juin. Mise en place au printemps 2025, cette modification contraignait les automobilistes quittant le parking Saint-Jean à rejoindre exclusivement le quai Saint-Antoine. Une configuration jugée problématique, notamment aux heures de pointe, dans un contexte déjà tendu par les nouveaux aménagements en amont et la fermeture de la rue Grenette.

Résultat : embouteillages répétés, incompréhension des usagers et critiques en cascade. Le secteur s’est rapidement transformé en point noir de la circulation, piégeant de nombreux conducteurs dans des files interminables le long de la Saône.

Face à ce constat, Lyon Parc Auto, à la demande de la Métropole, a acté la création d’une nouvelle sortie du parking, située au nord du pont Maréchal-Juin, rapporte le Progrès. Cette issue supplémentaire doit permettre aux usagers de rejoindre directement le quai Romain-Rolland et ainsi de retrouver un itinéraire vers le nord, désormais inaccessible depuis les précédents aménagements.