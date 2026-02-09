Lyon peut-elle protéger ses commerces indépendants ? Le maire Grégory Doucet dévoile sa stratégie dans une lettre

L'histoire d'amour n'a jamais pris entre Grégory Doucet et les commerçants lyonnais, que ce soit en Presqu'île ou dans d'autres points de blocage comme l'avenue des Frères Lumière. A tel point que bon nombre d'entre eux ont promis de s'inscrire sur les listes électorales pour faire pencher la balance de l'autre côté aux municipales de mars.
Dans une lettre adressée aux commerçants lyonnais ce lundi 9 février, le maire écologiste présente une série d’engagements en faveur du commerce et de l’artisanat, dans un contexte économique qu’il juge particulièrement tendu.
Grégory Doucet y dresse le constat des difficultés actuelles : baisse du pouvoir d’achat, inflation, hausse des loyers commerciaux et concurrence des grandes plateformes numériques. Des mutations qui fragilisent, selon lui, un écosystème pourtant central à la "résilience" du territoire lyonnais.
Dans ce contexte, l’édile propose un "pacte renouvelé pour le commerce et l’artisanat lyonnais", s’inscrivant dans la continuité des mesures déjà mises en œuvre durant le mandat : exonérations de redevances pour les terrasses lors de la crise sanitaire, aides exceptionnelles après les émeutes, création des labels Fabriqué à Lyon et Engagé à Lyon, ou encore l’allongement de la durée des terrasses saisonnières.
Quatre axes structurants
Ce pacte s’articule autour de quatre principes d’action : soutenir l’installation et accompagner les commerces existants, faciliter le quotidien des commerçants, garantir sécurité et propreté et améliorer l’accessibilité.
Parmi les mesures avancées figurent la mobilisation du foncier public pour accueillir de nouveaux commerces indépendants, la création de boutiques-test, ainsi qu’un plaidoyer national en faveur de la régulation des baux commerciaux.
En cas de second mandat, Grégory Doucet entend également créer un guichet unique, baptisé Office Lyon Commerce, destiné à centraliser l’information sur les démarches administratives, les réglementations et les travaux affectant l’espace public.
Sur le volet sécuritaire, Grégory Doucet annonce le renforcement de la police municipale et la création d’une brigade anti-incivilités, chargée de la prévention, du contrôle et du lien avec les services municipaux. Un canal de communication direct entre commerçants et police municipale est également évoqué.
Côté mobilités, la lettre mentionne l’ouverture du métro toute la nuit les week-ends, le développement de l’offre TCL, la création de 1500 places supplémentaires en parcs-relais en périphérie de Lyon et une meilleure signalisation des commerces dans les quartiers, notamment via des "boucles marchandes" en Presqu’île. Des promesses en partie réalisables uniquement si Bruno Bernard gagne aussi les élections métropolitaines.
Enfin, le maire sortant reconnaît l’impact des travaux longs et pénalisants sur l’activité commerciale et promet une amélioration de la communication et de l’accompagnement lors des chantiers.
Suffisant pour se faire pardonner des six années écoulées ?
Il se fout du monde !Signaler Répondre
près leur avoir craché dessus, il essaie de les brosser dans le sens du poil.Signaler Répondre
Ce mec est hallucinant, il impose sa vue dictatoriale du vivre ensemble sans respect de la démocratie, sans se soucier de quiconque et d'un coup, d'un coup il se découvre une passion pour les lyonnais et les commerces qu'il a fait fermer.
Ce type est une honte!
Lyon mérite mieux que cet escrolo et tout est mieux que çà!
plus audible!Signaler Répondre
Trop tard !Signaler Répondre
Plus crédible.
Il faut vite qu'il arrète et partir se mettre au vert !Signaler Répondre
Les versements des commerçants sont privés les aides à tes clowns gochards proviennent de nos impôtsSignaler Répondre
Marrant de voir d'un côté Aulas se plaindre du côté partisan des associations écologistes, et les associations des commerçants qui sont tout aussi partisans pour lui et subventionner aussi publiquement...Signaler Répondre
Comment peut-il la ramener sur un sujet pareil...Signaler Répondre
Qui d'autre que lui et son idéologie a enfoncé encore plus les commerces ?
trop tard...il est marqué du sceau de l infamie à la culotteSignaler Répondre
Le seul plan viable pour Lyon , c'est de virer les écolos et leurs amis de la gauchosphere pour retrouver une ville apaisée.Signaler Répondre
Le mec saccage tout pendant 6 ans, ouvre les yeux, de ouvre la réalité et annonce des mesures qui ressemblent a du vent....Signaler Répondre
Commerçants, ne vous laissez pas embobiner par ce personnage. Ni oubli, ni pardon !
On se fout de qui ? des électeursSignaler Répondre
Il a tué le commerce ! il emm***de les gens au quotidien avec ces travaux..Lyon la ville la plus rentable pour le BTP avec doucetSignaler Répondre
Il faut qu'il dégage le plus vite possible c'est un cancer!
les merveilleuses soirées à 38 % Celsius , du fait de l 'inconséquence des hommes ....Signaler Répondre
la sécurité : plus l 'écart entre les riches et les pauvres s 'agrandissent , plus les risques de guerres civiles augmentent . Les US de Trump ou le Brésil de Bolsarano en sont des exemples. Cela tire à tous les coins de rue Les pays scandinaves étaient les plus apaisés avec le moins d 'incarcérés au monde ....
On a pas vu Doucet pendant 5 ans et maintenant il est hyper actif ! on le voit de partout, l’homme qui a créé une politique exclusive aux cyclistes et punis les autres … Aulas vite..Signaler Répondre
J attends simplement que Doudou parte pour retourner en ville faire des achats, aller au spectacle, quand Lyon sera enfin sécurisé....Signaler Répondre
Enfin, les soirées en terrasse, tranquille, la déambulation sereine dans cette belle ville. .... Ce printemps sera un des plus beaux de ma vie......❤️❤️❤️
Mépris et arrogance face aux acteurs économiques pendant tout le mandat et une stratégie de militant écolo à un peu plus d'un mois des élections, quelle blague ces militants écolos, vivement qu'elle se termine cette mauvaise blague.Signaler Répondre