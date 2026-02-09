Lyon peut-elle protéger ses commerces indépendants ? Le maire Grégory Doucet dévoile sa stratégie dans une lettre

L'histoire d'amour n'a jamais pris entre Grégory Doucet et les commerçants lyonnais, que ce soit en Presqu'île ou dans d'autres points de blocage comme l'avenue des Frères Lumière. A tel point que bon nombre d'entre eux ont promis de s'inscrire sur les listes électorales pour faire pencher la balance de l'autre côté aux municipales de mars.

Dans une lettre adressée aux commerçants lyonnais ce lundi 9 février, le maire écologiste présente une série d’engagements en faveur du commerce et de l’artisanat, dans un contexte économique qu’il juge particulièrement tendu.

Grégory Doucet y dresse le constat des difficultés actuelles : baisse du pouvoir d’achat, inflation, hausse des loyers commerciaux et concurrence des grandes plateformes numériques. Des mutations qui fragilisent, selon lui, un écosystème pourtant central à la "résilience" du territoire lyonnais.

Dans ce contexte, l’édile propose un "pacte renouvelé pour le commerce et l’artisanat lyonnais", s’inscrivant dans la continuité des mesures déjà mises en œuvre durant le mandat : exonérations de redevances pour les terrasses lors de la crise sanitaire, aides exceptionnelles après les émeutes, création des labels Fabriqué à Lyon et Engagé à Lyon, ou encore l’allongement de la durée des terrasses saisonnières.

Quatre axes structurants

Ce pacte s’articule autour de quatre principes d’action : soutenir l’installation et accompagner les commerces existants, faciliter le quotidien des commerçants, garantir sécurité et propreté et améliorer l’accessibilité.

Parmi les mesures avancées figurent la mobilisation du foncier public pour accueillir de nouveaux commerces indépendants, la création de boutiques-test, ainsi qu’un plaidoyer national en faveur de la régulation des baux commerciaux.

En cas de second mandat, Grégory Doucet entend également créer un guichet unique, baptisé Office Lyon Commerce, destiné à centraliser l’information sur les démarches administratives, les réglementations et les travaux affectant l’espace public.

Sur le volet sécuritaire, Grégory Doucet annonce le renforcement de la police municipale et la création d’une brigade anti-incivilités, chargée de la prévention, du contrôle et du lien avec les services municipaux. Un canal de communication direct entre commerçants et police municipale est également évoqué.

Côté mobilités, la lettre mentionne l’ouverture du métro toute la nuit les week-ends, le développement de l’offre TCL, la création de 1500 places supplémentaires en parcs-relais en périphérie de Lyon et une meilleure signalisation des commerces dans les quartiers, notamment via des "boucles marchandes" en Presqu’île. Des promesses en partie réalisables uniquement si Bruno Bernard gagne aussi les élections métropolitaines.

Enfin, le maire sortant reconnaît l’impact des travaux longs et pénalisants sur l’activité commerciale et promet une amélioration de la communication et de l’accompagnement lors des chantiers.

Suffisant pour se faire pardonner des six années écoulées ?