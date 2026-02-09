Politique

Agression de Théo à Lyon, simple "fait divers" pour Emmanuel Macron : Alexandre Dupalais demande à Jean-Michel Aulas de se désolidariser des propos du chef de l'Etat - LyonMag

L'agression violente subie par Théo dans le 7e arrondissement de Lyon continue à faire du bruit. A tel point qu'Emmanuel Macron a réagi en évoquant un "fait divers", de quoi rendre furieux la mère de l'adolescent et le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais.

Au micro de CNEWS, la mère de Théo, victime de la bande de mineurs qui sévissait dans le 7e arrondissement de Lyon, a confié s'être entretenu avec le Président de la République.

Et ce que lui a avancé Emmanuel Macron l'a mise en colère : "Monsieur Macron a osé me répondre que c'était un fait divers. Ce n'est pas un fait divers, c'est un lâche abandon de notre gouvernement. (…) Mon fils est investi. Et aujourd'hui, on lui crache à la gueule en lui disant 'c'est pas grave, c'est qu'un fait divers'".

Une sortie médiatique qui a aussi fait réagir Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises. A ses yeux, Jean-Michel Aulas porte par défaut les propos d'Emmanuel Macron, étant soutenu par Renaissance et le reste du camp macroniste.

"Le silence de Jean-Michel Aulas sur le calvaire de Théo est assourdissant. Je l'invite à se désolidariser rapidement des propos insupportables de son soutien Emmanuel Macron pour qui l'agression barbare de ce jeune Lyonnais est un simple 'fait divers'. Stop au déni et au mépris !", s'indigne celui qui participera ce mardi après-midi à la marche blanche pour Théo, au départ de la station de métro Debourg.

s'il vous plait le 09/02/2026 à 10:02
Jolie Môme a écrit le 09/02/2026 à 09h51

Je comprends totalement la douleur de cette mère !
Mais , quelle vocabulaire auriez-vous souhaitée entendre ? Quelles sont les mots que vous auriez voulu ?
A ce moment là , comment caractérisé toutes les violences de notre société qui rentre dans le vocabulaire des médias dans les faits divers .
Que dire pour toutes les autres victimes ?
Cette manipulation politique n'enlève rien à votre douleur chère Madame ,
Elle est plutôt honteuse de la part de ceux qui s'en servent à des fins politiques . J.M

Arrèté votre baratin qui n'a aucun sens ! monsieur Macron ferait mieux de se taire!

Chris6969699 le 09/02/2026 à 10:00

Il vit en permanence entouré d'une section de combat en armes.

Ce n'est pas le cas de tous mes compatriotes loin de là, ceux pour lesquels ces faits ne sont pas des faits divers.

J'attends avec impatience le procès en "récupération"...

Pitoyable le 09/02/2026 à 09:59

Macron est incapable de gérer quoi que ce soit en France, encore moins les finances. Il aurait fait un ministre des affaires étrangères correct, sans plus. Il s'en fiche des "faits divers" comme il dit, il vit seul dans un autre monde...
Aulas qui est macroniste ne va rien dire. La gauche non plus comme d'habitude.

Balai a chiotte le 09/02/2026 à 09:52

Et si tu allais plutôt ranger ta chambre et mettre ton linge au sale.

caton le 09/02/2026 à 09:52
le Président représente le peuple Souverain: a-t-il le droit de mépriser le peuple Français ?

Jolie Môme le 09/02/2026 à 09:51

Monpays le 09/02/2026 à 09:38

Que c'est bon cette fessée électorale à venir , les autocrates verts vont apprendre a leur dépend le prix de leurs caprices idéologiques , on a pas besoin de gosses comme dirigeants .

GAD le 09/02/2026 à 09:32

Cela confirme , si besoin était , que les élus qui nous gouvernent vivent dans un autre monde .

Bribri2 le 09/02/2026 à 09:23

Macron est totalement hors sol.....

