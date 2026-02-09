Agression de Théo à Lyon, simple "fait divers" pour Emmanuel Macron : Alexandre Dupalais demande à Jean-Michel Aulas de se désolidariser des propos du chef de l'Etat

Au micro de CNEWS, la mère de Théo, victime de la bande de mineurs qui sévissait dans le 7e arrondissement de Lyon, a confié s'être entretenu avec le Président de la République.
Et ce que lui a avancé Emmanuel Macron l'a mise en colère : "Monsieur Macron a osé me répondre que c'était un fait divers. Ce n'est pas un fait divers, c'est un lâche abandon de notre gouvernement. (…) Mon fils est investi. Et aujourd'hui, on lui crache à la gueule en lui disant 'c'est pas grave, c'est qu'un fait divers'".
🔴⚠️SCANDALE À L'ÉLYSÉE : Macron traite l'agression barbare de Théo à Lyon de "simple fait divers" face à sa mère en larmes ! ⚠️— 🇮🇹 RADIOROMA (@RadioRomaX) February 8, 2026
🎙️"Est-ce qu'il vit en France comme nous ? On nous a craché à la gueule !" lance-t-elle, révoltée par le mépris du Président qui minimise la violence… pic.twitter.com/3FWhwcl9vh
Une sortie médiatique qui a aussi fait réagir Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises. A ses yeux, Jean-Michel Aulas porte par défaut les propos d'Emmanuel Macron, étant soutenu par Renaissance et le reste du camp macroniste.
"Le silence de Jean-Michel Aulas sur le calvaire de Théo est assourdissant. Je l'invite à se désolidariser rapidement des propos insupportables de son soutien Emmanuel Macron pour qui l'agression barbare de ce jeune Lyonnais est un simple 'fait divers'. Stop au déni et au mépris !", s'indigne celui qui participera ce mardi après-midi à la marche blanche pour Théo, au départ de la station de métro Debourg.
Arrèté votre baratin qui n'a aucun sens ! monsieur Macron ferait mieux de se taire!Signaler Répondre
Il vit en permanence entouré d'une section de combat en armes.Signaler Répondre
Ce n'est pas le cas de tous mes compatriotes loin de là, ceux pour lesquels ces faits ne sont pas des faits divers.
J'attends avec impatience le procès en "récupération"...
Macron est incapable de gérer quoi que ce soit en France, encore moins les finances. Il aurait fait un ministre des affaires étrangères correct, sans plus. Il s'en fiche des "faits divers" comme il dit, il vit seul dans un autre monde...Signaler Répondre
Aulas qui est macroniste ne va rien dire. La gauche non plus comme d'habitude.
Et si tu allais plutôt ranger ta chambre et mettre ton linge au sale.Signaler Répondre
le Président représente le peuple Souverain: a-t-il le droit de mépriser le peuple Français ?Signaler Répondre
Je comprends totalement la douleur de cette mère !Signaler Répondre
Mais , quelle vocabulaire auriez-vous souhaitée entendre ? Quelles sont les mots que vous auriez voulu ?
A ce moment là , comment caractérisé toutes les violences de notre société qui rentre dans le vocabulaire des médias dans les faits divers .
Que dire pour toutes les autres victimes ?
Cette manipulation politique n'enlève rien à votre douleur chère Madame ,
Elle est plutôt honteuse de la part de ceux qui s'en servent à des fins politiques . J.M
Que c'est bon cette fessée électorale à venir , les autocrates verts vont apprendre a leur dépend le prix de leurs caprices idéologiques , on a pas besoin de gosses comme dirigeants .Signaler Répondre
Cela confirme , si besoin était , que les élus qui nous gouvernent vivent dans un autre monde .Signaler Répondre
Macron est totalement hors sol.....Signaler Répondre