Il a façonné le web français : le pionnier Marc Prieur (LDLC) est décédé

Fondateur du site HardWare.fr, Marc Prieur avait lancé cette plateforme en mai 1997, alors qu’il était encore lycéen. En quelques années, le site est devenu une référence incontournable dans l’actualité, les tests et l’analyse du matériel informatique, s’imposant comme le premier média en ligne dédié au hardware en France.

En juin 2000, afin d’assurer la pérennité et le développement de HardWare.fr, Marc Prieur avait fait le choix de céder le site au Groupe LDLC, désormais basé à Limonest. Il avait alors rejoint la direction de l’entreprise, mettant son expertise technique et sa vision stratégique au service de la croissance du groupe. Pendant vingt-cinq ans, il a contribué au développement de LDLC, dont il était devenu l’un des piliers au sein du Directoire.

Dans son communiqué, le groupe souligne "sa vision avant-gardiste et son engagement inlassable dans l’univers technique", saluant une contribution jugée "précieuse" sur la durée. Le Groupe LDLC adresse également "ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de le connaître".