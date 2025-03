Lyon : 88 licenciements économiques à venir chez LDLC

Face au "repli significatif" des activités de l'acteur lyonnais du e-commerce sur le marché informatique, deux projets de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ont été annoncés ce lundi.

Ils prévoient, sous réserve de reclassements internes, 88 licenciements pour motif économique.

"Dans ce contexte, la direction de Groupe LDLC réaffirme son engagement à privilégier un dialogue ouvert et constructif avec les partenaires sociaux. Le Groupe mettra en place un dispositif d’accompagnement individualisé pour chaque salarié concerné par ces projets, comprenant notamment des mesures de reclassement et de soutien personnalisé", commente LDLC, basé à Limonest.

LDLC avait enregistré un chiffre d'affaires de 396,6 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2024-2025, en baisse de 8,1 % par rapport à l'année précédente. L'intégration récente de Rue du Commerce montrait des signes encourageants, mais pas suffisants pour redresser la barre.

"Nous sommes conscients des défis que représentent ces mesures organisationnelles pour l’ensemble des équipes et tenons à remercier chaque collaborateur pour son engagement et sa résilience. Nous restons mobilisés pour accompagner chaque salarié concerné et poursuivre avec détermination nos efforts pour traverser le contexte difficile actuel et en sortir renforcé", indique Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe, dans un communiqué.