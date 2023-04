LDLC finalise l'acquisition de la société A.C.T.I. MAC

Mais LDLC a réussi à la mener à bien. Ce lundi matin, le groupe basé à Limonest annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de la société A.C.T.I. MAC, ainsi que ses droits de vote. La filiale O.S.I Nx a également été intégrée à LDLC.

A.C.T.I. MAC, basé à Lyon, est un fournisseur d’équipements, intégrateur de solutions et prestataire de services informatiques.

"L'opération permet notamment de renforcer le pôle BtoB" du groupe de Laurent de la Clergerie. Son frère, Olivier de la Clergerie, DG du groupe, se dit "très heureux d'accueillir les collaborateurs du groupe A.C.T.I. MAC". "Ce rapprochement économique et humain est une source d'opportunités et de synergies pour le nouvel ensemble, notamment sur le marché professionnel", conclut-il.

