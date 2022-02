L’Armoire de Bébé, l’enseigne de puériculture de LDLC, ouvre un concept-store à Lyon

L’Armoire de Bébé accueille ses clients depuis le 4 février dernier avec une sélection de 1400 références dédiées à l’univers de bébé sur une surface de 70m2. Il s’agit du sixième magasin de l’enseigne de puériculture du groupe lyonnais LDLC en France. Deux se trouvent déjà en périphéri, à Limonest et à Villefranche-sur-Saône.

"Avec cette nouvelle boutique, nous souhaitons aller à la rencontre d’une clientèle plus urbaine et lui proposer tout le nécessaire pour s’équiper avant et après l’arrivée de bébé, décorer la chambre des enfants, faire de jolis cadeaux, etc, sans qu’elle ait à quitter son quartier", affirme Marion Gilly, la responsable de L’Armoire de Bébé et de la boutique de la Croix-Rousse.

“Bien que L’Armoire de Bébé pose ses valises dans des espaces plus petits, nous avons à coeur de proposer la quintessence de notre offre Internet en magasin, que ce soit des produits techniques, des références déco, jouets, toilette, sécurité, textile, bagagerie, etc. Les clients y retrouvent autant d’univers que dans nos autres boutiques, et l’intégralité de l’offre web disponible en magasin en 48 ou 72h. Notre développement alliant web et retail est soutenu à 100% par Laurent de la Clergerie, Président du Groupe LDLC et fondateur de L’Armoire de Bébé”, poursuit-elle.

L’enseigne prévoit déjà l’ouverture de 4 à 5 magasins dans les prochains mois en zone commerciale ou en centre-ville. L’année 2022 est également l’occasion pour L’Armoire de Bébé de lancer sa propre marque baptisée Naissance. Cette dernière, distribuée depuis début janvier, propose des sacs à langer, des trousses de toilettes ou encore des protège carnets de santé. D’autres produits devraient prochainement étoffer la marque dans les prochains mois.