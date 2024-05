Lyon : le "Carnaval des Pentes" contre les JO et la guerre en Palestine interdit par la préfecture

Un carnaval "populaire et revendicatif" contre les Jeux Olympiques, les réformes d'Emmanuel Macron et le conflit israélo-palestinien qui n'aura finalement pas lieu. La préfecture du Rhône a pris un arrêté pour interdire l'évènement non déclaré.

Les services de l'Etat rappellent que la première édition du Carnaval des Pentes l'an dernier le 26 mai 2023, en plein conflit social contre la réforme des retraites, avait engendré des débordements et des attaques de blacks blocs contre la mairie du 1er arrondissement et le poste de police de la rue Terme, alors que des partis comme le PS ou la France insoumise participaient au défilé officiel.

On ne sait pas encore si les organisateurs du Carnaval comptent maintenir ou non leur appel au rassemblement. Ils avaient invité les Lyonnais à venir "dans leur plus beau déguisement contre les Jeux Olympiques, la guerre en Palestine et les réformes de Macron". "En ces temps qui veulent tout fliquer-privatiser, Carnaval, vieille et folle tradition ne demande ni permis, ni subvention pour pavoiser et peupler les rues", prévenaient-ils, pour justifier le fait que le Carnaval n'était pas déposé en préfecture.