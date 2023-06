Lyon : le parking LPA Gros Caillou totalement fermé cet été

A cause de travaux de rénovation, le parking devra être totalement vidé le 30 juin à 22h. Si les niveaux 0 à -2 rouvriront dès le 3 septembre, il faudra attendre un peu plus longtemps pour les niveaux -3 et -4 dont les places ne seront de nouveau disponibles qu’à partir de mi-septembre.

Cependant, pendant cette période, les abonnés auront quelques solutions alternatives. Sous réserve de places disponibles, ils pourront notamment se rendre dans les parkings LPA Croix-Rousse ou Terreaux et il leur est également proposé de se garer à la Cité Internationale pour un tarif de 50 euros par mois, soit trois fois moins cher que le prix d’un abonnement classique.

Concernant les abonnements vélos, ils seront transférés eux aussi dans ces trois parkings LPA ainsi qu’à celui d’Hôtel-de-Ville. Enfin, les abonnements motos et la station Citiz seront quant à eux transférés uniquement au parking de la Croix-Rousse.

Si aucune solution ne convient à une partie des clients, leurs abonnements seront alors suspendus le temps des travaux. En revanche, pour ceux qui trouvent ici une solution, ils peuvent d’ores et déjà contacter le service client de LPA pour bénéficier d’une des propositions à abonnement@lpa.fr.