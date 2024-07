Incendie nocturne à Villefranche-Sur-Saône : dix voitures parties en fumée

La quiétude nocturne de Villefranche-sur-Saône a été brutalement interrompue dans la nuit de mercredi à jeudi par une série d'incendies. Dix voitures et plusieurs conteneurs poubelles ont été incendiés en l'espace d'une heure, semant la panique parmi les riverains, rapporte Le Progrès.

Les faits se sont déroulés entre 2 h 30 et 3 h 45 du matin. La Brigade anti-criminalité (BAC) a été alertée et a rapidement évacué les habitants des zones touchées. Selon le quotidien régional, un couple, résidant rue Robert-Schuman, a été réveillé en sursaut vers 3 h 30. En sortant de chez eux, ils ont découvert leur véhicule et leur haie en flammes, à quelques mètres seulement de leur maison.

Au total, neuf autres véhicules ont été incendiés dans différents quartiers de la ville, notamment dans les rues André-Malraux, de l’Égalité et Lamartine, ainsi que sur la place Louise-Michel. D'autres incendies ont été signalés dans les quartiers Fontgraine et Belleroche, rues de Verdun et Mozart.

Les pompiers et les forces de l'ordre ont été mobilisés une grande partie de la nuit pour maîtriser les incendies et sécuriser les zones touchées. Certains résidents, désemparés, ont assisté impuissants à la destruction de leurs biens.

Une enquête a été ouverte par le commissariat caladois pour identifier et retrouver le ou les auteurs de ces incendies.