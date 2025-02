Vol d’armes à feu près de Lyon : les deux prévenus relaxés faute de preuves 

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône s’est prononcé ce jeudi 23 janvier concernant un vol de coffre-fort contenant quatorze armes à feu à Pommiers.

L’affaire remonte au 24 avril 2024, lorsqu’un collectionneur découvre que son domicile a été cambriolé. Son coffre-fort de 400 kg, renfermant des armes de collection et des munitions, a été dérobé après avoir été traîné hors de la maison. Aucune empreinte ni trace ADN ne permet alors d’identifier les auteurs. Quelques mois plus tard, en novembre, le coffre est retrouvé vide et découpé dans un box du quartier de Béligny à Villefranche sur Saone.

Deux hommes, âgés de 20 et 25 ans, ont été interpellés après que plusieurs éléments du dossier — témoignages, bornages téléphoniques et vidéosurveillance — les ont désignés comme des suspects. Lors de l’audience en comparution immédiate, la procureure avait requis deux ans de prison ferme et 5 000 € d’amende à leur encontre.

La défense a insisté sur l'absence de preuves irréfutables, pointant notamment le manque d’identification formelle des prévenus sur les images de vidéosurveillance et l’impossibilité d’établir avec certitude la chronologie des faits. Elle a également rappelé que le casier judiciaire d’un des accusés ne pouvait en aucun cas constituer une preuve de culpabilité dans cette affaire.

En ce sens, le tribunal a estimé — comme le veut le droit français – que le doute devait leur bénéficier et les a relaxés.