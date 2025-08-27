Près de Lyon : les SDF s'affrontent dans un squat, un couteau est utilisé

Pour une raison inconnue, deux SDF se sont battus dans un squat situé non loin de la maison d'arrêt caladoise. L'un, âgé de 50 ans, a dégainé un petit couteau qu'il a utilisé pour poignarder son adversaire de 46 ans.

Fort heureusement, la plaie et l'endroit choisi n'étaient pas très graves. La victime, prise en charge par les secours, est sortie de l'hôpital en quelques heures, avec 3 jours d'ITT.

Les deux SDF ont été placés en garde à vue.