Près de Lyon : les SDF s'affrontent dans un squat, un couteau est utilisé

Pour une raison inconnue, deux SDF se sont battus dans un squat situé non loin de la maison d'arrêt caladoise. L'un, âgé de 50 ans, a dégainé un petit couteau qu'il a utilisé pour poignarder son adversaire de 46 ans.
Fort heureusement, la plaie et l'endroit choisi n'étaient pas très graves. La victime, prise en charge par les secours, est sortie de l'hôpital en quelques heures, avec 3 jours d'ITT.
Les deux SDF ont été placés en garde à vue.
y voulaient se presser les points noirs?Signaler Répondre
Juste pour être sûr..Signaler Répondre
Ce sont des SDF.. dans un squat où ils reçoivent leur courrier et dont on ne peut pas les expulser..?
pensees de saint augustin?Signaler Répondre
rumsteak...Signaler Répondre
il faut toujours un couteau pour peler la poire et couper le fromageSignaler Répondre
Oui c'est une chance pour la France,Signaler Répondre
On ne peut pas vivre sans eux.
Au Nord de Lyon, un étranger qui viens d'arriver en France depuis 17 jours a déjà commis son premier cambriolage!Signaler Répondre
Le trou de la sécu va encore se creuser car c'est tous les jours !Signaler Répondre
Je ne comprend l’objectif d’un homme dépasser la 40 ….Signaler Répondre
on ne les a pas invités pour la majorité, ce sont eux qui s'imposent.Signaler Répondre
rappelez moi qui a supprimé la notion de délit pour la situation irreguliere en France ?
On les fais venir, et ils viennent sans être invitésSignaler Répondre
Les français sont toujours après se plaindre, mais ils votent pour la même politique depuis 40 ans !
À faire venir toute la misère du monde, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à ça.Signaler Répondre