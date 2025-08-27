Faits Divers

Près de Lyon : les SDF s'affrontent dans un squat, un couteau est utilisé

Violente rixe dans la nuit de lundi à mardi à Villefranche-sur-Saône.

Pour une raison inconnue, deux SDF se sont battus dans un squat situé non loin de la maison d'arrêt caladoise. L'un, âgé de 50 ans, a dégainé un petit couteau qu'il a utilisé pour poignarder son adversaire de 46 ans.

Fort heureusement, la plaie et l'endroit choisi n'étaient pas très graves. La victime, prise en charge par les secours, est sortie de l'hôpital en quelques heures, avec 3 jours d'ITT.

Les deux SDF ont été placés en garde à vue.

Tags :

Villefranche-sur-Saône

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
la guerre des boutons? le 28/08/2025 à 15:48

y voulaient se presser les points noirs?

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 28/08/2025 à 09:50

Juste pour être sûr..
Ce sont des SDF.. dans un squat où ils reçoivent leur courrier et dont on ne peut pas les expulser..?

Signaler Répondre
avatar
un desaccord d exegetes quant à l interpretation subtile des le 27/08/2025 à 13:54
çà peut aussi servir à couper dans le a écrit le 27/08/2025 à 13h45

rumsteak...

pensees de saint augustin?

Signaler Répondre
avatar
çà peut aussi servir à couper dans le le 27/08/2025 à 13:45
discussion entre la poire et le fromage? a écrit le 27/08/2025 à 13h34

il faut toujours un couteau pour peler la poire et couper le fromage

rumsteak...

Signaler Répondre
avatar
discussion entre la poire et le fromage? le 27/08/2025 à 13:34

il faut toujours un couteau pour peler la poire et couper le fromage

Signaler Répondre
avatar
bomer le 27/08/2025 à 11:29
non a écrit le 27/08/2025 à 08h45

on ne les a pas invités pour la majorité, ce sont eux qui s'imposent.
rappelez moi qui a supprimé la notion de délit pour la situation irreguliere en France ?

Oui c'est une chance pour la France,
On ne peut pas vivre sans eux.

Signaler Répondre
avatar
oh le champion le 27/08/2025 à 09:17
non a écrit le 27/08/2025 à 08h45

on ne les a pas invités pour la majorité, ce sont eux qui s'imposent.
rappelez moi qui a supprimé la notion de délit pour la situation irreguliere en France ?

Au Nord de Lyon, un étranger qui viens d'arriver en France depuis 17 jours a déjà commis son premier cambriolage!

Signaler Répondre
avatar
avec tout ça le 27/08/2025 à 08:54

Le trou de la sécu va encore se creuser car c'est tous les jours !

Signaler Répondre
avatar
Jean Louis David de Dijon le 27/08/2025 à 08:50

Je ne comprend l’objectif d’un homme dépasser la 40 ….

Signaler Répondre
avatar
non le 27/08/2025 à 08:45
Une chance pour la France a écrit le 27/08/2025 à 08h04

À faire venir toute la misère du monde, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à ça.

on ne les a pas invités pour la majorité, ce sont eux qui s'imposent.
rappelez moi qui a supprimé la notion de délit pour la situation irreguliere en France ?

Signaler Répondre
avatar
ça changera pas le 27/08/2025 à 08:09
Une chance pour la France a écrit le 27/08/2025 à 08h04

À faire venir toute la misère du monde, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à ça.

On les fais venir, et ils viennent sans être invités
Les français sont toujours après se plaindre, mais ils votent pour la même politique depuis 40 ans !

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 27/08/2025 à 08:04

À faire venir toute la misère du monde, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à ça.

Signaler Répondre

