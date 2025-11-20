Près de Lyon : un homme menace des policiers avec une arme, le RAID intervient

Selon le Progrès, les policiers ont été appelés vers 4h du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, par des riverains qui se plaignaient d’une musique trop forte. A leur arrivée sur place, dans le quartier de Fontgraine, les forces de l’ordre ont été menacées par un homme armé.
Le RAID a été appelé en renfort. L’individu a été maitrisé dans le calme, après de longues négociations.
Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
Aux Etats Unis, il aurait été abattu, en France la police ne le fait pas. Mais les cons débiles affirment que la police tue.Signaler Répondre
Dommage que la connerie ne tue pas, on serait débarrassés de beaucoup de parasites.
cas soooooooosssssSignaler Répondre
Tapage a 4h du matin en pleine semaine !Signaler Répondre
Certainement un travailleur qui doit se lever tôt pour prendre son poste ....
gné.Signaler Répondre
Tir a vue sur ces fauteurs de trouble, vu leur état psychique, à se demander a quoi bon laisser ça en l'etat.Signaler Répondre
la France a besoin plus de médecins psychologues que des policiers la santé mentale est catastrophique entre la consommation de l’alcool et des drogue la monté du populisme sans oublier l’ingérence des pays étrangers comme la Russie Israël sur les politiques et les médias va mettre notre pays kaoSignaler Répondre
Il est déjà rentré chez lui évidemment !Signaler Répondre
On voit bien tout les jours en constatant les faits divers qui se déroulent à Villefranche sur LyonMag, que peu importe les couleurs politiques il ya de la délinquance, le maire de Villefranche n'est ni un LFI ni ecolo et pourtant ils s'en passent des trucs dans cette petite commune..Signaler Répondre
Et ils s'en passent tout autant à Bezier ou Perpignan, pourtant les maires sont Robert Menard et Louis Aliot.
C'est toute la france qui est malade, faut arrêter de croire qu'un maire ou un parti politique peut lutter contre ce genre de choses, si il n'y a pas des gros efforts dans le domaine national et international.
Bon c est a Villefranche , le tribunal sera clement puisque c est le beaujolais nouveau.Signaler Répondre
Le beaujolpif nouveau est arrivé !Signaler Répondre
On en voit déjà les conséquences ;-)