Faits Divers

Près de Lyon : un homme menace des policiers avec une arme, le RAID intervient

Les équipes du RAID ont été mobilisées ce jeudi matin à Villefranche-sur-Saône après un conflit de voisinage qui avait mobilisé les forces de l’ordre.

Selon le Progrès, les policiers ont été appelés vers 4h du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, par des riverains qui se plaignaient d’une musique trop forte. A leur arrivée sur place, dans le quartier de Fontgraine, les forces de l’ordre ont été menacées par un homme armé. 

Le RAID a été appelé en renfort. L’individu a été maitrisé dans le calme, après de longues négociations. 

Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

RAID

Villefranche-sur-Saône

Conflit de voisinage

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Racailles de m... le 21/11/2025 à 10:14

Aux Etats Unis, il aurait été abattu, en France la police ne le fait pas. Mais les cons débiles affirment que la police tue.

Dommage que la connerie ne tue pas, on serait débarrassés de beaucoup de parasites.

avatar
lo le 20/11/2025 à 22:04

cas soooooooosssss

avatar
Hildegonde le 20/11/2025 à 17:45

Tapage a 4h du matin en pleine semaine !
Certainement un travailleur qui doit se lever tôt pour prendre son poste ....

avatar
oksour le 20/11/2025 à 17:35
French connection a écrit le 20/11/2025 à 17h05

Tir a vue sur ces fauteurs de trouble, vu leur état psychique, à se demander a quoi bon laisser ça en l'etat.

gné.

avatar
French connection le 20/11/2025 à 17:05

Tir a vue sur ces fauteurs de trouble, vu leur état psychique, à se demander a quoi bon laisser ça en l'etat.

avatar
un pays malade le 20/11/2025 à 16:30

la France a besoin plus de médecins psychologues que des policiers la santé mentale est catastrophique entre la consommation de l’alcool et des drogue la monté du populisme sans oublier l’ingérence des pays étrangers comme la Russie Israël sur les politiques et les médias va mettre notre pays kao

avatar
et bien sur le 20/11/2025 à 13:53

Il est déjà rentré chez lui évidemment !

avatar
C'est moi le 20/11/2025 à 13:36

On voit bien tout les jours en constatant les faits divers qui se déroulent à Villefranche sur LyonMag, que peu importe les couleurs politiques il ya de la délinquance, le maire de Villefranche n'est ni un LFI ni ecolo et pourtant ils s'en passent des trucs dans cette petite commune..

Et ils s'en passent tout autant à Bezier ou Perpignan, pourtant les maires sont Robert Menard et Louis Aliot.
C'est toute la france qui est malade, faut arrêter de croire qu'un maire ou un parti politique peut lutter contre ce genre de choses, si il n'y a pas des gros efforts dans le domaine national et international.

avatar
Catalan le 20/11/2025 à 13:07

Bon c est a Villefranche , le tribunal sera clement puisque c est le beaujolais nouveau.

avatar
Ex Précisions le 20/11/2025 à 13:06

Le beaujolpif nouveau est arrivé !
On en voit déjà les conséquences ;-)

