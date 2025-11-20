Près de Lyon : un homme menace des policiers avec une arme, le RAID intervient

Selon le Progrès, les policiers ont été appelés vers 4h du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, par des riverains qui se plaignaient d’une musique trop forte. A leur arrivée sur place, dans le quartier de Fontgraine, les forces de l’ordre ont été menacées par un homme armé.

Le RAID a été appelé en renfort. L’individu a été maitrisé dans le calme, après de longues négociations.

Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.