Près de Lyon : peines de prison pour les SDF qui s'étaient battus au couteau

Car dans la nuit du 25 au 26 août, dans un squat caladois situé non loin de la maison d'arrêt, ces SDF s'étaient violemment battus. Un couteau avait même été sorti, servant à poignarder et blesser l'un des protagonistes (3 jours d'ITT).

Les deux hommes, amis et compagnons d'infortune, se sont donc retrouvés sur le banc des prévenus, puisque les coups ont été mutuellement donnés. A l'origine de leur rixe, le chien du quinquagénaire qui a aboyé, agaçant le quadragénaire.

Face à eux, les juges avaient notamment un repris de justice. Le plus âgé comptait déjà 12 mentions à son casier judiciaire, dont une lourde peine de 15 ans de prison prononcée en 2005.

Le parquet a requis 18 mois de prison pour ce dernier, et 12 mois dont la moitié avec sursis pour l'autre SDF.

Le tribunal a finalement prononcé des peines différentes : 1 an de prison à effectuer sous le régime de la semi-liberté pour le quinquagénaire, et 9 mois avec sursis pour son compère.