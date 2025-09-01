Judiciaire

Près de Lyon : peines de prison pour les SDF qui s'étaient battus au couteau

Près de Lyon : peines de prison pour les SDF qui s'étaient battus au couteau
Près de Lyon : peines de prison pour les SDF qui s'étaient battus au couteau - LyonMag

Ce sont deux hommes déjà connus de la justice qui ont été jugés par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

Car dans la nuit du 25 au 26 août, dans un squat caladois situé non loin de la maison d'arrêt, ces SDF s'étaient violemment battus. Un couteau avait même été sorti, servant à poignarder et blesser l'un des protagonistes (3 jours d'ITT).

Les deux hommes, amis et compagnons d'infortune, se sont donc retrouvés sur le banc des prévenus, puisque les coups ont été mutuellement donnés. A l'origine de leur rixe, le chien du quinquagénaire qui a aboyé, agaçant le quadragénaire.

Face à eux, les juges avaient notamment un repris de justice. Le plus âgé comptait déjà 12 mentions à son casier judiciaire, dont une lourde peine de 15 ans de prison prononcée en 2005.

Le parquet a requis 18 mois de prison pour ce dernier, et 12 mois dont la moitié avec sursis pour l'autre SDF.

Le tribunal a finalement prononcé des peines différentes : 1 an de prison à effectuer sous le régime de la semi-liberté pour le quinquagénaire, et 9 mois avec sursis pour son compère.

Tags :

Villefranche-sur-Saône

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Gabin69 le 01/09/2025 à 10:06

Bravo la justice pour pas changer, bande de bons à rien

Signaler Répondre
avatar
une fois de plus le 01/09/2025 à 09:07

Des irrécupérables de la société !

Signaler Répondre
avatar
Justice mon c... le 01/09/2025 à 07:47

Tranquille les juges, doucement le matin et pas trop vite le soir.

Pourquoi ne pas faire comme les romains, construire des arènes où ces gladiateurs des temps modernes pourraient s'entretuer en toute légalité ?

Signaler Répondre
avatar
French connection le 01/09/2025 à 07:32

Ah, ils ont du être déçus. Même pas possible d'être nourris et logés gratis en prison. Faudra être plus violent pour ça

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.