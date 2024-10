Crise politique à La Mulatière : la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon se défend de toute "ingérence"

Alors que le maire de Francheville a jeté l'éponge et réclame de nouvelles élections, La Mulatière fait aussi face à la démission de plusieurs élus de la majorité de Véronique Déchamps.

Invité des Coulisses du Grand Lyon vendredi sur LyonMag TV, l'élu d'opposition Maxime Bost y voyait la main de Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, qu'il accuse d'encourager la fronde et de vouloir déstabiliser Véronique Déchamps pour mener à bien un projet de fusion entre les deux communes.

Fusion qui servirait à Sainte-Foy-lès-Lyon de se conformer plus facilement à la loi SRU en faisant construire des logements sociaux sur le territoire riche en foncier de La Mulatière, car sa commune en serait désormais dépourvue...

Des propos qui ont fait réagir la principale visée.

Véronique Sarselli évoque des "accusations sans fondement" de la part de Maxime Bost. "Il n’y a jamais eu d’ingérence de Sainte Foy-lès-Lyon de quelque nature que ce soit dans les affaires de la commune voisine et amie de La Mulatière, dirigée par ma collègue Véronique Deschamps. Les propos tenus par M. Bost ne sont que des interprétations fausses et caricaturales, et de la petite tambouille politicienne. Nos citoyens attendent un autre comportement de la part de la classe politique. Il serait temps de le comprendre", s'émeut l'édile LR de Sainte-Foy-lès-Lyon.