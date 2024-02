Logement social : la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon invite Gabriel Attal à venir sur le terrain

L'invitation est en tout cas lancée, dans une lettre ouverte au Premier ministre rédigée par la maire fidésienne Véronique Sarselli.

L'élue LR interpelle le chef du gouvernement sur le logement social, un dossier brûlant dans l'agglomération.

"Cette carence suffit à me qualifier aux yeux de certains de "méchante maire ne voulant pas accueillir de pauvres sur sa commune", obérant complètement à la fois le contexte spécifique communal et les efforts déjà entrepris", indique-t-elle à Gabriel Attal, lui expliquant que Sainte-Foy-lès-Lyon "ne dispose plus d’aucune réserve foncière, et plus de 40 % du territoire figure en zone protégée patrimoniale et/ou naturelle. Conséquence : l’objectif de logements sociaux figurant dans le plan triennal dépasse la capacité de création brute de logements de la commune. Ma commune sera donc éternellement carencée ; quelque chose ici ne fonctionne pas".

Véronique Sarselli ne se plaint pas les mains vides, la maire propose au Premier ministre d'instaurer "une plus grande progressivité dans le taux de la loi SRU" suivant la taille de la ville, "offrir au bénéficiaire un parcours résidentiel au sein même du parc social et au plus proche de ses choix de vie et de l’évolution de sa composition familiale" et "réformer les attributions" en excluant par exemple les personnes condamnées pénalement.

"Monsieur le Premier Ministre, je vous encourage à venir constater la situation sur le terrain, et vous invite dans notre commune, où nous pourrions ainsi, avec l’équipe municipale investie à mes côtés sur ces sujets, vous exposer plus en avant les difficultés locales et échanger avec vous sur les solutions à faire émerger pour permettre une vraie adéquation entre les attendus de la loi et son efficience sur le terrain", conclut la maire de la commune.

Gabriel Attal répondra-t-il à l'invitation ?