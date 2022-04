Près de Lyon : un policier en civil roué de coups pour avoir sermonné des jeunes

Selon le Progrès, il était environ 20h lorsqu’un policier qui n’était pas en service est passé en voiture dans le quartier des Provinces. Le fonctionnaire est alors tombé sur un groupe de jeunes qui réalisait un rodéo en scooter. Plus tôt dans l’après-midi, il avait déjà sermonné ces individus, leur demandant de déplacer une voiture qui bloquait la route.

Son second passage a mis le feu aux poudres. Les individus se sont jetés sur lui pour tenter de le frapper et de l’extraire de son véhicule pour le passer à tabac. Selon nos confrères, les agresseurs l’auraient reconnu et auraient crié qu’il était policier.

A l’arrivée des renforts, la dizaine de jeunes a pris la fuite. L’un d’entre eux, qui s’était rendu coupable de menaces, a été interpellé.

Le policier frappé a obtenu 5 jours d’ITT.

L’enquête se poursuit pour retrouver le reste du groupe belliqueux.

Ce fait divers rappelle quelque peu celui récemment jugé du policier frappé en bas de chez lui boulevard Yves-Farge dans le 7e arrondissement de Lyon en juin 2020. Reconnu par des passants alors qu’il marchait dans la rue avec sa femme, il avait été roué de coups après avoir mis sa compagne à l'abri. En janvier dernier, la justice avait condamné deux de ses agresseurs à 5 ans de prison dont 30 mois assortis d’un sursis probatoire, et relaxé les huit autres prévenus, faute de charges suffisantes dans le dossier.