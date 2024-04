"Entrisme islamiste" : le conseil des mosquées du Rhône dénonce une "faute grave" de Gabriel Attal

Après la Grande mosquée de Paris qui accusait le Premier ministre de "nourrir" l'extrême-droite, c'est au tour du conseil des mosquées du Rhône de regretter la "faute grave" du chef du gouvernement.

"Cette affirmation, qui n’est étayée par rien, vient juste conforter les théories incertaines des groupes islamophobes qui, eux, sont bien une réalité", s'emporte le président du CMR, Kamel Kabtane dans un communiqué.

Pour le recteur de la Grande mosquée de Lyon, Gabriel Attal s'est perdu dans les "approximations et ragots rapportés avec la force qui est celle de la voix du gouvernement".

"Le Premier ministre, peut-il nous dire ce qu’est 'une idéologie religieuse' ? Peut-il nous expliquer sur quels faits il s’appuie pour faire le lien entre cette 'violence des jeunes' et 'le séparatisme islamiste' ? Quel est la réalité d’un lien entre cette violence et la contestation de la laïcité ? Quelle étude lui permet de dénoncer 'l’entrisme islamiste' ? Dans quel but, laisse-t-il entendre que dans les écoles s’installeraient 'les préceptes de la charia' ?", poursuit Kamel Kabtane, qui attend désormais "de nouvelles déclarations gouvernementales, capables de réaliser l’unité nationale, c’est à dires des paroles et des actes qui rassemblent les Français au lieu de les diviser".